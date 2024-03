Chi è Tom White, il segretario privato di Kate Middleton

Tom White, Colonnello dei Royal Marines ed ex scudiero della Regina Elisabetta II, ha iniziato a lavorare per Kate Middleton

Da quando la sua storica collaboratrice Hannah Cockburn-Logie aveva presentato le dimissioni nell’ottobre 2022, Kate Middleton era rimasta senza una figura di riferimento che potesse darle una mano nella gestione della sua vita privata e in quella da membro senior della Famiglia Reale. Ora, la Principessa del Galles è sostenuta da una figura che non è nuova a Corte. Si tratta di Tom White, già scudiero della Regina Elisabetta II, e molto somigliante – perlomeno, a detta di molti – al grande campione di tennis Roger Federer.

Chi è Tom White

Il nuovo braccio destro di Kate Middleton, che pare avere un aspetto decisamente familiare, è stato nominato alla fine di febbraio e ha un passato da eroe dell’esercito. Il Tenente Colonnello Tom White è infatti il nuovo segretario della Principessa del Galles, in convalescenza dopo l’operazione all’addome che l’ha tenuta ferma per mesi, e in molti sono convinti che somigli in maniera decisamente spiccata al campione di tennis Roger Federer.

Nonostante la futura Regina d’Inghilterra sia supportata dalla Famiglia e dalla madre Carole Middleton – con la quale è stata fotografata per la prima volta dopo l’operazione – aveva comunque bisogno di un sostegno esterno e di un capo del suo staff capace di organizzare i suoi impegni. È nuovo della squadra della Principessa del Galles ma ha molta familiarità con il lavoro per la Royal Family e più recentemente come scudiero della Regina Elisabetta.

È stato infatti visto più volte al suo fianco, nonostante le sue apparizioni pubbliche si fossero ridotte drasticamente a causa della pandemia di Covid-19 che aveva colpito il mondo, ma Tom White era con lei alla celebrazione modificata per il Trooping the Colour nell’estate del 2021 e di nuovo al Royal Windsor Horse Show.

Quando è entrato nella squadra di Buckingham Palace

In qualità di assistente, era presente il 6 settembre 2022 per salutare l’ex Primo Ministro Britannico Boris Johnson e Liz Truss, l’ultima ad aver ricevuto l’incarico dalla Sovrana scomparsa a 96 anni l’8 settembre 2022 proprio mentre si trovava in Scozia. Secondo il The Telegraph, Tom White si è unito alla squadra di Buckingham Palace nel 2020 e dopo aver presto servizio con i Royal Marines. Nel 2009, quando si trovava con l’esercito in Afghanistan, ha contribuito a fermare un attentato in una scuola da parte dei talebani.

Tom White è stato inoltre presente al Simposio Nazionale Shaping Us della Principessa Kate a Londra a novembre e già da quel momento era pronto a coprire il posto che era vacante da oltre un anno dopo le dimissioni di Hannah Cockburn-Logie, subentrata nel 2020 a Catherine Quinn, che era stata sua segretaria dal 2017 al 2019.

La scelta di Kate Middleton rappresenta quindi “una sorta di ritorno alla tradizione per la famiglia, che riflette gli stretti legami della Famiglia Reale con l’esercito e un legame con la sua defunta nonna”. La Principessa non è stata l’unica ad aver scelto un nuovo capo per la sua squadra. Alla fine di febbraio, il Principe William ha chiamato Ian Patrick a dirigere il suo ufficio. Ex diplomatico, Patrick ha lavorato presso il Foreign and Commonwealth Office nel mantenimento della pace internazionale in Bosnia-Erzegovnia. È anche amministratore fiduciario dell’organizzazione benefica Crohns and Colitis UK.