Kate Middleton dimessa, le condizioni della Principessa del Galles

Per Kate Middleton c'è un uomo molto più importante di William in questo momento: è il tenete colonnello Tom White che fa tutto per lei

Kate Middleton prosegue le cure per ristabilirsi dopo l’intervento all’addome dello scorso 16 gennaio. Fonti a lei vicine affermano che si sta concentrando sulla sua salute e sul suo lavoro, senza preoccuparsi delle teorie complottiste apparse sui social media. Ma non è propriamente vero, visto che Kensington Palace ha deciso di intervenire per metterle a tace. D’altro canto, c’è un chiaro segnale che ci fa ben sperare per il futuro della Principessa del Galles ed è il suo nuovo segretario privato, Tom White, l’uomo più importante della sua vita, almeno in questo momento.

Kate Middleton, la prova del suo ritorno imminente

Il tenente colonnello Tom White, ex scudiero della Regina Elisabetta e sosia di Roger Federer, è entrato a far parte della vita di Kate Middleton a fine febbraio. Era da quasi due anni che la Principessa del Galles non aveva più un assistente privato. E finalmente gliene è stato assegnato uno di tutto rispetto.

Ma questo nuovo incarico, arrivato proprio in un momento di difficoltà per Kate e la sua famiglia, è stato interpretato dall’esperta in questioni reali, Ingrid Seward, come il segno che qualcosa si sta muovendo a Kensington Palace e che Lady Middleton sta pensando al suo futuro dopo la malattia.

“La Principessa sta ovviamente facendo del suo meglio dietro le quinte per rimettersi in forma e in salute, quindi è pronta ad affrontare il clamore che circonderà il suo ritorno agli impegni pubblici dopo Pasqua“, ha spiegato la Seward.

Kate Middleton, è Tom White l’uomo del momento

Per prepararsi al meglio al suo grande ritorno sulle scene, Kate ha voluto il migliore sulla piazza come si suol dire. Tom White è l’uomo che fa per lei, colui che la aiuterà a portare avanti i suoi progetti e in particolare quelli a lei più cari, legati all’infanzia.

Il tenente colonnello ha dunque un ruolo fondamentale per il recupero di Lady Middleton. È lui che l’aiuterà a mettersi alla pari con il suo carico di lavoro ed è a lui che la Principessa si affiderà nelle prossime settimane per realizzare i piani che le stanno a cuore e per far guadagnare alla Monarchia sempre più prestigio. Ma non è tutto White ha il compito importantissimo di far in modo che Kate sopporti la pressione mediatica che subirà non appena ritornerà ai doveri di Corte.

Poi Tom White ha un altra caratteristica che lo rende l’uomo del momento per Kate, ossia la sua somiglianza con Roger Federer, considerato in generale molto attraente e in particolare lo è per la Principessa del Galles. I due lo scorso Wimbledon fecero scoppiare quasi uno scandalo, tanta era la confidenza tra loro.