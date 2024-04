Kate Middleton, ultime notizie. “Non avrebbe mai fatto questa scelta disastrosa”

Kate Middleton sta diventando sempre più popolare, anche se il cancro l’ha costretta da mesi a non mostrarsi più in pubblico. L’impatto emotivo di aver comunicato al mondo con un video di avere un tumore è stato talmente forte, da renderla il membro della Famiglia Reale più amato di sempre, anche perfino di Lady Diana. Anche perché non ha commesso le stesse scelte sbagliate della compianta suocera.

Kate Middleton, la Principessa più amata. Anche di Diana

Il video di Kate Middleton ha avuto anche almeno altri due importanti effetti, da un lato ha dato forza alle persone che come lei stanno affrontando un cancro, dall’altro ha creato maggiore consapevolezza nell’importanza dei controlli e delle diagnosi precoci.

Dunque, come ha sottolineato l’esperta in questioni reali, Liz Jones, “la Principessa del Galles sta rapidamente diventando altrettanto popolare, se non più popolare, dell’altra Principessa del Galles“, riferendosi ovviamente a Diana. E non era mai successo prima che un membro della Famiglia Reale uguagliasse in popolarità Lady D, da sempre la più amata dal popolo e la più venerata, anche in conseguenza della sua prematura e tragica scomparsa.

Paradossalmente la malattia di Kate l’ha avvicinata ancora di più alla figura di Diana. Ma in molti ritengono che la moglie di William abbia una forza in più rispetto alla suocera. Indubbiamente, Lady Middleton ha un carattere più forte ed è arrivata all’altare più consapevole di quello che l’aspettava a Corte. Lo era anche più della scaltra Meghan Markle che ha resistito due anni scarsi.

Kate Middleton si rifiuta di fare la vittima

Ecco quindi dove sta la forza di Kate, non nell’essere perfetta ma nel fatto che “si rifiuta di essere una vittima“. In effetti, quello che hanno in comune Diana e Meghan, che hanno fallito nella loro esperienza a Palazzo, sta proprio nel presentarsi come vittime di un sistema, per motivi chiaramente diversi. E se Lady D aveva anche ragione a lamentarsi, Lady Markle non ha nessuna giustificazione, perché almeno Harry la adora o comunque ne è succube.

Siamo proprio arrivati al nocciolo della questione. Kate sta affrontando una malattia grave con tre figli piccoli, da personaggio pubblico, che per diverse settimane è stata protagonista di teorie complottiste agghiaccianti. Ma ha saputo affrontarle perché al suo fianco ha William e la loro relazione è sana, al di là di presunte scappatelle extra coniugali ancora tutte da provare.

Kate Middleton ha evitato scelte disastrose

Kate sa di poter contare sul marito. E quest’ultimo ha dimostrato quanto è attaccato a lei nella prima uscita pubblica dall’annuncio del cancro, arrivando a promettere pubblicamente di continuare a prendersi cura della moglie. Al contrario Diana aveva accanto un marito, Carlo, che probabilmente non l’ha mai amata e che è stato causa della sua depressione e delle sue sofferenze, di fronte alle quali lei si è posta giustamente come una vittima. “Kate non avrebbe mai commesso un simile disastro“, scegliendosi un uomo sbagliato che l’avrebbe portata alla rovina.

Allo stesso modo Harry, per quanto ami Meghan, non è abbastanza forte. Lui stesso adora fare i capricci e accusare la sua famiglia di averlo maltrattato e di non averlo mai compreso. Di conseguenza la Markle, non avendo alcuna vera guida a Palazzo ed essendo lei una personalità forte, è implosa e ha preferito scappare a Los Angeles dove, solo a migliaia di chilometri di distanza, si sente abbastanza forte da attaccare Carlo e tutto il suo entourage.