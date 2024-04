“Kate Middleton costretta a rivelare la malattia per evitare una fuga di notizie”

Fonte: IPA Kate Middleton

Da quando lo scorso 22 marzo Kate Middleton ha annunciato in un video di avere un cancro, da ogni parte del mondo sono arrivati messaggi di supporto e stima nei confronti della Principessa. Eppure, in molti si chiedono cosa abbia spinto Kensington Palace a diffondere la notizia in tempi così brevi: a quanto pare, a guidare le scelte di comunicazione della Royal Family non sarebbe stato il clamore generato dalla “misteriosa scomparsa” di Kate, bensì il rischio di una fuga di notizie. Secondo la stampa britannica, infatti, qualcuno sarebbe venuto a conoscenza della diagnosi della Principessa, minacciando di renderla pubblica prima della diretta interessata.

Kate Middleton, il video pubblicato per evitare la fuga di notizie

Kate Middleton sarebbe stata costretta a pubblicare in tempi piuttosto ristretti il video in cui parlava del suo cancro per evitare una fuga di notizie: è quanto si apprende dalle colonne del Daily Mail, secondo cui la mossa sarebbe stata messa in atto proprio a causa di un possibile leak. “La tempistica con cui si è deciso di pubblicare il video non ha nulla a che vedere con i pettegolezzi che sarebbero sorti se Kate non avesse preso parte alla Messa di Pasqua. Quel filmato è stato registrato perché qualcuno era già venuto a conoscenza delle condizioni di salute di Kate” ha spiegato una fonte al Daily Mail. Secondo il tabloid, infatti “Kensington Palace era stato contattato per avere notizie in merito alla diagnosi della Principessa, e non si è potuto far altro che affrettarsi per pubblicare il video”.

Non è chiaro se la fuga di notizie sia partita dalla London Clinic, in cui la Principessa è stata sottoposta all’intervento, oppure da altre fonti. “In ogni caso, visto l’hype e il grande affetto che da tutte le parti del mondo ha raggiunto Kate, è stata la decisione giusta” ha spiegato ancora l’insider.

“Ho il cancro”: l’annuncio di Kate Middleton

“A gennaio mi sono sottoposta a un importante intervento di chirurgia addominale. In quel momento si pensava che io non avessi il cancro. Ma i test dopo l’operazione hanno rivelato che il cancro era presente. Il mio team medico ha quindi suggerito di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva. E ora sono nelle prime fasi di questo trattamento”: con queste parole, lo scorso 22 marzo, Kate Middleton ha parlato in un videomessaggio dei suoi problemi di salute e della sua nuova battaglia contro il tumore.

Una specifica dovuta, da Kensington Palace, dopo la scandalo di una foto ritoccata e le numerose speculazioni in merito alla “scomparsa” della Principessa, dilaganti tra social e media. Non sono stati resi noti dettagli in merito al tipo di cancro che ha colpito Kate, ma è molto probabile che ci vorranno diversi mesi prima che possa tornare ai suoi impegni ufficiali: “Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi” ha spiegato ancora la Principessa nel messaggio, ringraziando per il supporto e la solidarietà ricevuti.

La malattia di Kate Middleton si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno sul popolo britannico, ancora provato dalla morte dell’adorata Elisabetta II e dalla diagnosi di cancro alla prostata di Re Carlo.