Kate Middleton, ultime notizie. Genitori in bancarotta e BBC costretta alle scuse

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton prosegue nel silenzio le cure contro il cancro, mentre tutti coloro che hanno speculato sulla sua malattia sono costretti a chiedere formalmente scusa, tra questi la potentissima BBC. Ma quando finalmente la Principessa del Galles sembra aver trovato un momento di tranquillità, i suoi genitori stanno affrontando una profonda crisi finanziaria. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, BBC costretta alle scuse

Kate Middleton è stata presa di mira nei mesi successivi all’operazione all’addome e teorie complottiste tra le più assurde e agghiaccianti sono emerse, da William che la picchiava a una gravidanza clandestina finita tragicamente, fino al rene ceduto a Carlo. La maggior parte di queste pseudo notizie sono state diffuse dai social, mentre molti media si sono rifiutati di riprenderle e se ne hanno accennato era solo per condannarle.

Ma adesso anche la BBC è entrata nell’occhio del ciclone ed è stata costretta alle scuse per come ha seguito la situazione della Principessa del Galles. L’emittente ha giustificato la sua copertura all’indomani della pubblicazione del video in cui Kate spiegava al mondo di avere il cancro. I responsabili dell’azienda hanno dichiarato di aver riportato per intero il messaggio della Principessa, senza fare commenti e di non aver rivelato dettagli o particolari che non fossero stati condivisi da Kate.

Malgrado ciò sono arrivate diverse lamentele. Utenti che hanno trovato “eccessiva e insensibile” la copertura della notizia del cancro di Lady Middleton. E hanno proseguito: “Il nostro reportage ha chiarito che questo è un momento difficile per la Principessa e per la Famiglia Reale; siamo stati sempre attenti ad affrontare la notizia con sensibilità. Abbiamo esaminato le intense speculazioni nelle settimane precedenti sulla salute della Principessa. Abbiamo anche riferito della richiesta di privacy di Catherine e chiarito la dichiarazione di Kensington Palace secondo cui la Principessa ha diritto alla privacy in relazione ai suoi problemi di salute.”

Ma tutte queste precauzioni evidentemente non sono bastate a tranquillizzare parte dell’opinione pubblica che si è indignata per il modo in cui è stata scandagliata la vita privata di Kate.

Kate Middleton, genitori in bancarotta

Intanto, la Principessa del Galles si trova ad affrontare un’altra questione spinosa. I suoi genitori, Carole e Michael Middleton, sue colonne portanti in questo momento di difficoltà, si trovano in bancarotta e sono pieni di debiti che non sono in grado di saldare. Pare che debbano 260.000 sterline alla società Interpath Advisory, si occupa di gestire l’insolvenza della loro azienda. Non è tutto, infatti i Middleton devono due milioni e mezzo a creditori che ora li pretendono indietro con forza.

La la Party Pieces, l’azienda dei Middleton, è andata in rovina con la pandemia. Prima finita sotto amministrazione controllata, è stata poi venduta per 180mila sterline. La situazione finanziaria dei genitori di Kate è disastrosa. Un altro scandalo si abbatte sulla Famiglia Reale che sembra vacillare sempre più