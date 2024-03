Il ritorno ufficiale di Kate Middleton in pubblico è previsto per il giorno di Pasqua, quando la Principessa del Galles dovrebbe presenziare con la Famiglia Reale alla messa. Ma la sua presenza adesso non è così certa. Infatti, è probabile che il suo rientro al lavoro venga posticipato alla metà di aprile. Intanto, spunta su Facebook il commento del presunto figlio segreto di Carlo e Cammilla che critica duramente il Palazzo per come ha gestito la malattia di Kate e sottolinea come l’inganno sia una componente costante delle dinamiche di Corte. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, dubbi sul ritorno a Pasqua

Kensington Palace fin da subito ha comunicato che Kate Middleton sarebbe riapparsa in pubblico dopo Pasqua, poiché l’intervento all’addome cui è stata sottoposto richiedeva diversi mesi di convalescenza.

Poi col passere del tempo si è diffusa la notizia che la Principessa del Galles avrebbe preso parte con la Famiglia Reale alla tradizionale processione verso la cappella di San Giorgio a Windsor, dove avrebbe assistito alla messa di Pasqua. La sua apparizione il 31 di marzo è data quasi per scontata. Ma le ultime vicende che hanno messo alla gogna Lady Middleton potrebbero aver fatto cambiare i piani dei Principi del Galles, tanto che si parla di un ritorno ufficiale non prima del 17 aprile, quando i suoi figli torneranno a scuola dopo le vacanze pasquali.

Kate ha risentito molto delle pressioni dei media e delle innumerevoli teorie complottiste assurde che la vedono protagonista, come tutte quelle nate intorno al famoso video in cui si vedono la Principessa e William mentre fanno shopping e che molti hanno bollato come un falso, tanto che è dovuta intervenire la sosia di Lady Middleton per smentire di essere lei nel filmato.

Sembra che Kate sia davvero molto provata dell’accaduto e anche quando è stata dimostrata la validità del filmato, lei è stata attaccata perché “troppo magra”. Queste tensioni ovviamente hanno avuto ripercussioni sulla sua ripresa, motivo per cui Kensington Palace sta riflettendo sull’opportunità della partecipazione della Principessa del Galles alla messa di Pasqua. Chiaramente verranno consultati i medici che la stanno seguendo.

Kate Middleton, spunta il commento del figlio segreto di Carlo e Camilla

Intanto, a proposito di teorie complottiste e critiche da ogni fronte, è rispuntato il presunto figlio segreto che Carlo e Camilla avrebbero avuto in gioventù. Si tratta di Simon Dorante-Day, che da anni sostiene di essere il figlio naturale dei Sovrani, tanto da aver fatto un esposto in tribunale per obbligare Carlo a fare il test del DNA.

Dorante-Day non poteva di certo esimersi dal commentare quanto sta accadendo a Corte. Non fa cenno al cancro di Carlo, che stando a lui sarebbe suo padre, si interessa invece molto di più di Kate Middleton, per dare il suo contributo ai pettegolezzi. Sulla sua pagina Facebook infatti scrive: “Credo da un lato che la famiglia meriti un po’ di privacy su questioni personali, ma dall’altro penso che il pubblico abbia anche diritto a un po’ di chiarezza su importanti questioni di salute come queste. Come è stato chiaramente dimostrato, se non lo fanno, il vuoto che lasciano viene riempito pettegolezzi e teorie. Essere ingannevoli non rassicura nessuno, ma l’inganno è stato visto diverse volte”.

È evidente che Simon si riferisce al suo caso specifico, dato che da anni lotta per essere riconosciuto come il figlio di Carlo e Camilla. E attenzione, se davvero lo fosse, sarebbe lui il legittimo erede al trono.