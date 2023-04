Carlo e Camilla, rispunta il figlio segreto e mette a rischio l’incoronazione

Il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla, Simon Dorante-Day torna all’attacco e rivendica il suo legame di sangue con il Re, mettendo in pericolo l’incoronazione e la legittima successione al trono.

Simon Dorante-Day, le prove che Carlo e Camilla sono i suoi genitori

Da anni Simon Dorante-Day, che sostiene di essere il figlio naturale di Carlo e Camilla, porta avanti su Facebook la battaglia per il suo riconoscimento come discendete dei Sovrani inglesi. A un mese dall’incoronazione, che si terrà il prossimo 6 maggio, l’uomo ha postato sulla sua pagina social un collage di foto che ritraggono Carlo, William e lo stesso Dorante da ragazzi, per dimostrare la somiglianza che c’è tra loro.

In effetti in molti riconoscono in Simon gli stessi tratti del Re e del suo primogenito e commentano: “La somiglianza è inquietante, non ci sono dubbi”. Altri scrivono: “Appena ho visto il tuo messaggio, non potevo non credere alla somiglianza con William. Non vedo l’ora che la verità venga a galla e che tu prenda il posto che ti spetta“. Perché di fatto è quello che vuole Dorante-Day, essere riconosciuto come figlio di Carlo e Camilla e quindi entrare di diritto nella successione al trono. Per la precisione, se fosse confermato che davvero Carlo è suo padre, l’uomo sarebbe in primo nella linea di successione, perché sarebbe il primogenito del Sovrano e dunque la Corona spetterebbe a lui e non a William.

Fonte: DiLei

Su Facebook Dorante-Day ha numerosi sostenitori, oltre 24mila follower, che credono davvero che sia il figlio di Carlo e Camilla. Dalla sua pagina pubblica costantemente fotomontaggi con immagini del Re e sue come prova della loro parentela. In un’intervista a 7News ha spiegato che le foto sono “molto importanti per il suo archivio”. Ma la sua battaglia non avviene solo via Facebook, l’uomo ha portato il suo caso in tribunale. E più volte ha fatto richiesta che l’augusta coppia si sottoponesse al test del DNA. Ovviamente non ha ottenuto nessun risultato, anzi Carlo e Camilla non hanno nemmeno mai confutato le sue dichiarazioni, semplicemente non lo hanno mai considerato e continueranno a farlo.

Comunque, ironia della sorte, Carlo ha problemi di legittimità con tutti i suoi figli presunti o reali. Se Simon Dorante-Day vuole essere riconosciuto a tutti i costi suo erede, di Harry, secondogenito del Re e di Diana, viene messa in discussione la discendenza tanto che il Principe all’inizio degli anni Duemila fece il test del DNA che confermò la paternità di Carlo.

Incoronazione in pericolo

In ogni caso, sia Simon che Harry rischiano di mettere in crisi l’incoronazione. Ma se il Duca del Sussex è stato in qualche modo perdonato da Carlo che sta facendo di tutto per reintegrarlo nella Famiglia Reale, anche a costo del divorzio da Meghan Markle, per Dorante-Day non ci sono speranze. Anche se lui non si arrende e ancora a oltre 50 anni continua ad affermare di essere l’unico figlio di Carlo e Camilla.

Simon Dorante-Day vive in Australia, è un ingegnere e padre di 9 figli. I suoi nonni adottivi Winifred ed Earnest Bowlden erano ex dipendenti di Buckingham Palace e furono loro nel 1998 a rivelargli la sua discendenza da Carlo e Camilla. Allora i due erano amanti ma non erano ancora sposati. Stando al racconto dei nonni, quando Camilla seppe della presunta gravidanza “sparì dalla scena sociale britannica”, mentre Carlo “fu mandato in Australia nove mesi prima della nascita del bambino”.