Re Carlo, ultime notizie. “Lui e Camilla dureranno 10 anni”, Harry preoccupato

L’era di Carlo e Camilla durerà solo 10 anni, questo è quanto sostiene l’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell. Infatti, ritiene che il Re non ce la farà ad andare avanti e abdicherà in favore di William. D’altro canto il primo anno e mezzo sul trono è stato pieno di insidie, a cominciare dal cancro che ha colpito lui e Kate Middleton.

Carlo e Camilla andranno avanti solo per 10 anni

Dunque, Carlo e Camilla come Sovrani avranno un tempo limitato. Ne è convinto Paul Burrell che a Palazzo ha vissuto, in quanto maggiordomo di Diana, e conosce molto bene le dinamiche di Corte ma anche il carattere del Re. Solo 10 anni di regno per Carlo III e già quasi due se ne sono andati, tra difficoltà famigliari con gli scandali di Andrea e le bordate di Harry e Meghan Markle.

A complicare la situazione, c’è stato anche il tumore sicuramente imprevedibile che ha colpito contemporaneamente Carlo e Kate. Poi l’infortunio della Principessa Anna. Infine non va dimenticato che la strategia dell’attuale Sovrano di voler realizzare una Monarchia snella non è apparsa vincente, proprio in considerazione delle condizioni di salute di alcuni dei membri fondamentali della Famiglia Reale.

Altro elemento che va considerato è l’età. Fra 10 anni Carlo avrà 85 anni e Camilla poco più. Dunque, non è facile sostenere il peso dei doveri di Corte. Vero è che la Regina Elisabetta ha regnato in modo inossidabile pur avendo oltre 90 anni. Ma non era malata come lo è suo figlio oggi. Per tutti questi fattori Burrell è convinto che il Sovrano deciderà di lasciare la corona anzitempo a William, nella speranza che sua moglie Kate si riprenda del tutto dal cancro.

C’è da dire che non tutti i commentatori reali sono d’accordo con le affermazioni dell’ex maggiordomo di Diana, perché ritengono che Carlo abbia aspettato troppo per rinunciare al trono e d’altro canto ha un forte senso del dovere che lo farà andare avanti.

Harry preoccupato per la salute di Carlo

Intanto però a preoccuparsi per il Re c’è anche Harry, quasi inaspettatamente, visto il modo in cui si è comportato nella sua recente visita a Londra durante la quale ha preferito non incontrarlo pur di evitare di risiedere in una delle dimore reali.

Però, Harry sente molto la mancanza della sua famiglia ed è preoccupato per le condizioni di salute di suo padre e di Kate. Soprattutto perché non ha notizie dirette. Infatti, è altamente probabile che non senta praticamente mai Carlo. Infatti, per potergli telefonare deve prendere un appuntamento, prassi che lo frustra moltissimo. Mentre William non gli parla da anni ormai, dunque non ha modo di sentire nemmeno sua nuora cui era molto affezionato.

Non a caso, Harry si è recentemente mostrato in pubblico e a colloquio con una ragazza a parlato di lutto. Il Duca del Sussex si riferiva a sua mamma Diana ma è evidente che la preoccupazione per suo padre Carlo resta ed è maggiorata dal fatto che è lontano e che non può sentirlo direttamente.