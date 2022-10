Carlo e Camilla, il figlio segreto ora vuole la sua parte di eredità

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Carlo e Camilla hanno un figlio segreto, avuto all’inizio della loro storia d’amore nel lontano 1966. Questo almeno è quello che sostiene lui, il presunto figlio del Re e della Regina d’Inghilterra. E ora vuole la sua fetta di eredità e notorietà.

Carlo e Camilla, chi è Simon Dorante-Day

Lui si chiama Simon Dorante-Day, vive in Australia e da anni si batte per essere riconosciuto come figlio di Carlo e Camilla. Ha aperto un profilo Facebook dove pubblica foto sue e dei membri della Famiglia Reale per dimostrare che è somigliante a loro, è stato più volte in tv a raccontare la sua storia. I nonni lavoravano a Palazzo e gli hanno sempre detto di essere il discendente di Carlo III. Ha pure presentato i documenti in Tribunale per ottenere un riconoscimento legale.

Dal canto loro, Carlo e Camilla non hanno mai risposto agli appelli di Simon, né hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali per smentire la sua storia. Semplicemente l’hanno ignorato, anche quando ha cercato di intentare una causa legale che probabilmente non ha mai avuto corso.

Ora che la Regina Elisabetta è morta e Carlo è diventato Re, Simon Dorante-Day è ritornato alla carica. Anche perché se la sua storia fosse confermata ed effettivamente è il figlio del Sovrano e di Camilla, sarebbe lui l’erede al trono e William si dovrebbe fare da parte. Tenuto conto del fatto che ora Carlo e Camilla sono marito e moglie e questa unione legittimerebbe il presunto figlio concepito fuori dal matrimonio, in anni in cui nessuno dei due era ancora impegnato, rispettivamente con Diana e con Andrew Parker Bowles.

Carlo e Camilla, il figlio illegittimo su Netflix

Simon ora, oltre a insistere sul riconoscimento in quanto figlio di Carlo e Camilla, vuole anche il suo momento di gloria e la sua fetta di eredità. Stando a quanto riporta il Sun, vuole portare la sua storia su Netflix. D’altro canto, la piattaforma già ospita The Crown, arrivata alla quinta stagione in cui si racconta del divorzio del Re da Diana e della tragica scomparsa della Principessa, e la nuova serie di Harry e Meghan Markle in cui promettono di raccontare tutto della vita di Palazzo. Anche se al momento il progetto dei Sussex è in stallo, infatti temono che i contenuti troppo compromettenti potrebbero rovinarli per sempre.

Dorante-Day vuole fare della sua vita una fiction che naturalmente getterà nuovo discredito sulla coppia reale, mettendo in serio pericolo la Monarchia. Oltre alle sue pretese al trono.

Carlo e Camilla, la storia del figlio illegittimo

Simon, che è nato nel Regno Unito ma ora risiede nel Queensland in Australia, ha affermato di essere stato concepito nel 1965 quando dice che Carlo e Camilla si unirono per la prima volta.

Ha persino presentato documenti all’Alta Corte nel tentativo di costringere il Re e la Regina consorte a fare un test del DNA. Oggi Simon è padre di 9 figli e combatte per essere riconosciuto come l’erede di Carlo e Camilla che lo avrebbero concepito quando lui aveva 17 anni e lei 18. Poi fu dottato da una famiglia che aveva legami con la Famiglia Reale. I nonni lavoravano a Buckingham Palace al servizio di Elisabetta II e del Principe Filippo. Loro gli avrebbero detto più volte di essere il figlio degli attuali Sovrani e non a caso di secondo nome fa Carlo.

Il test del DNA sembra ricorre in questo periodo nella vita del Re. Se da un lato c’è un presunto figlio che vuole essere riconosciuto come tale, dall’altro c’è un padre, Carlo, che vuole essere sicuro della sua progenie. Il riferimento va ad Harry.