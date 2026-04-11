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IPA Corinne Clery sposa un uomo gay: ecco perché

La vita non finisce a 76 anni e di certo non lo pensa Corinne Clery, pronta a un nuovo matrimonio. Il fortunato si chiama Claudio Gentili ed è ormai tutto pronto per la cerimonia. Un’unione decisamente differente rispetto a quelle passate. Il motivo lo ha spiegato proprio lei: “Con l’amore e i sentimenti ho chiuso”.

Chi è Claudio Gentili

Non si hanno molte informazioni su Claudio Gentili, se non che è un imprenditore, ingegnere e maestro di fitness. Una personalità decisamente positiva, stando alle descrizioni di Clery: “Gli ho fatto passare mesi in cui ero insopportabile e mi ha accettato per come sono. Con lui sono me stessa”.

Di recente è poi scesa nel dettaglio, spiegando che il suo futuro marito è in realtà omosessuale. Non qualcosa che ha scoperto di colpo dopo gli accordi matrimoniali, anzi. Lui non l’ha mai nascosto. È stata lei a proporre l’idea del matrimonio, celebrando di fatto un rapporto molto intimo iniziato 4 anni fa.

Il loro non sarà un matrimonio sentimentale, non nel senso canonico almeno. Stanno bene insieme e vogliono riconoscere questo rapporto speciale: “Non lo sposo per amore o sesso. Col sesso ho chiuso. Gli voglio bene e lui sa starmi accanto con un affetto unico”.

Nozze in amicizia e senza alcuna sorta di risvolto fisico. Lo ha definito una persona adorabile, alla quale vuole tanto bene. Non si può parlare d’amore, ma ciò non vuol dire che le loro nozze abbiano meno valore di altre.

Il matrimonio

La scelta di sposarsi alla sua età è giunta poco dopo l’annuncio dell’addio alle scene. Il tutto dopo il malore subito sul palco. È poi scesa nel dettaglio in merito alle motivazioni che l’hanno spinta a fare questo passo.

Il tutto è stato organizzato nei dettagli. Diventeranno moglie e marito sul finire del 2026, precisamente il giorno di Natale, a Parigi. “Perché lo sposo? È semplice, se mi dovesse succedere qualcosa, chi potrebbe proteggermi, chi avrebbe l’autorità di entrare in ospedale e prendere decisioni per il mio bene?”.

Si fida di lui totalmente e intende averlo nella sua vita anche come forma di tutela, dunque. Un accordo non convenzionale, ha spiegato, ma “io non sono mai stata convenzionale”. Innamoratisi della capitale francese, hanno scelto di celebrare questo legame speciale proprio lì. I festeggiamenti però si terranno in Provenza, anche se per il momento nulla è stato ancora fissato. C’è però tempo per invitare i propri affetti e pensare a ogni fase di quel gran giorno.