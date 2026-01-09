Corinne Clery presenta il nuovo amore Claudio, e pensa al matrimonio

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

La vita di Corinne Clery, negli ultimi anni, è stata decisamente turbolenta. L’attrice di origini francesi, arrivata al successo quasi mezzo secolo fa con il conturbante Histoire d’O, ha visto la propria famiglia sgretolarsi di fronte ai propri occhi. Maltrattata dal figlio e allontanata contro la sua volontà dalle nipoti, oggi finalmente ritrova un po’ di serenità. Il merito è di “un affetto speciale”, quello arrivato in dono dal nuovo fidanzato, che non si nasconde più.

Corinne Clery pronta a sposare Claudio

Sabato 10 gennaio, Corinne Clery è ospite di Monica Setta nella trasmissione pomeridiana Storie al bivio. E in studio non è arrivata da sola. Ad accompagnare l’attrice, per la prima volta di fronte alle telecamere, c’era anche Claudio Gentili. L’imprenditore, ingegnere e maestro di fitness è il nuovo fidanzato dell’attrice e la loro relazione è sempre più seria. “Ci frequentiamo da tre anni” rivela Clery.

Un fidanzamento lungo quanto basta per pensare al passo successivo. “Dopo il viaggio meraviglioso che abbiamo fatto a Parigi per Capodanno, – confida l’attrice – abbiamo pensato di sposarci”. Gentili, che resta silenzioso e emozionato per l’intera puntata, conferma e, anzi, rilancia con grande romanticismo: “Fosse per me, sposerei Corinne domani”.

Clery era single dal 2017, quando terminò la relazione con l’attore Angelo Costabile. In precedenza l’attrice era stata legata all’arredatore Beppe Ercole, scomparso nel 2010, e al produttore Hubert Wayaffe.

Il dolore per il figlio perduto

Il grande sorriso che Corinne Clery sfoggia al fianco del suo amato Claudio si spegna quando si tocca l’argomento della maternità. L’attrice è da tempo impegnata in una spinosa battaglia legale contro il figlio Alex Wayaffe, 56anni. La questione tra loro è intricata, c’è l’astio scaturito dalla questione economica (pare che Wayaffe abbia venduto la casa di proprietà della madre senza chiederle il permesso), e l’odio, ben più sottile, che si è insinuato tra loro nel tempo.

Tutto di fronte ai giudici, con l’ultima denuncia per diffamazione che Alex ha presentato contro la madre che del loro rapporto ha ampiamente parlato in tv e sui giornali. Le parole di Clery sono considerate dal figlio, che si è espresso per mezzo dei propri legali “false e prive di fondamento, oltre che gravemente lesive della propria reputazione personale e professionale”.

A Monica Setta, Clery rivela la propria rassegnazione: “Non ho più parlato con mio figlio. Dopo otto anni, ormai per me è perso e la vicenda fra noi è chiusa per sempre. Ora si parleranno i nostri avvocati”. L’attrice, tuttavia, smentisce che suo figlio sia una persona violenta. “Mi ha fatto violenza psicologica per anni, ma non mi ha mai picchiato. – sottolinea – Altrimenti lo avrei denunciato”.

A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, aveva raccontato di non sentirsi più madre, pur ribadendo che “Io tutto quello che avevo e quello che ho intrapreso nella vita l’ho fatto sempre con lui, per lui”. Però si stente davvero nonna e le spiace non poter più ricoprire questo dolce ruolo. Le dispute legali con il figlio l’hanno tuttavia allontanata dalle amate nipotine. “Il rimpianto? – ammette Clery – Aver perso le mie nipoti, che non sento dal gennaio scorso e che forse non sentirò più”.

