Le persone asociali sono più intelligenti degli altri. Lo conferma la scienza

Dicono che quelli come loro rovinano le feste e sono intrattabili, che è meglio non avere a che fare con persone che non parlano molto, che non sorridono immediatamente alle battute e che non animano il gruppo di cui fanno parte. Meglio gli animali sociali, loro sì che sono trasparenti nelle intenzioni e pure nei fatti.

Eppure chi le conosce bene, le persone asociali, afferma che si tratta di amici incredibili, amanti fedeli e rispettosi, persone uniche e dal cuore d’oro. E se questo non bastasse ci pensa la scienza a confermarlo aggiungendo un piccolo e importante tassello: le persone asociali sono molto più intelligenti rispetto agli altri.

La ricerca, pubblicata sul British Journal of Psychology, fa chiarezza sul comportamento che definiamo asociale, ovvero quello che appartiene a chi non è avvezzo alla socializzazione e che predilige l’individualismo in ogni caso, senza che questa caratteristica lo trasformi in un egoista di diritto.

Le persone asociali vengono spesso etichettate strane e diverse dagli altri, perché sono quelle che interagiscono poco, che non partecipano alle feste, né sono grandi ammiratrici di eventi e folle. E come tutte le cose che non si conoscono, vanno incontro a giudizi tutt’altro che piacevoli.

Eppure la scienza conferma che si tratta di persone con un quoziente intellettivo di gran lunga sopra la media. Dopo aver esaminato un campione di oltre 15000 persone, i ricercatori hanno portato alla luce le motivazioni che spingono questi individui a preferire di trascorrere del tempo da soli, piuttosto che con gli altri.

È emerso che le persone asociali preferiscono limitare il tempo da trascorrere tra appuntamenti mondani, feste e incontri per dedicarsi allo studio, all’approfondimento e in generale alla riflessione. Socializzare a tutti i costi, quindi, sarebbe un dispendio inutile di energie che può essere impiegato per la meditazione o per lo studio.

Questa scelta consapevole rende inevitabilmente queste persone più forti, decise e determinate in ogni settore della vita. Non hanno paura della solitudine, dato che l’hanno scelta e abbracciata, e non hanno bisogno di circondarsi di persone solo per sopperire alle mancanze e ai vuoti che da soli riempiono benissimo. La ricerca conferma che, oltre a essere più intelligenti, sanno anche risolvere al meglio i problemi della vita, avendo sviluppato un’indipendenza che non tutti hanno.

Certo è che anche le relazioni hanno un valore fondamentale nella vita delle persone e non si può rinunciare totalmente al divertimento. Ma probabilmente per le persone asociali vale il motto “meglio pochi ma buoni” sia per quanto riguarda gli amici che per i momenti di convivialità.