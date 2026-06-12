Dai modelli a torre a quelli che riscaldano in inverno, i ventilatori Dyson renderanno l’estate più piacevole anche perché sono già in offerta

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il ventilatore Dyson rinfresca casa e ti permette di risparmiare grazie all'offerta imperdibile

L’estate ha appena iniziato a farsi sentire – nel vero senso della parola – con le sue alte temperature e già siamo alla ricerca del ventilatore che ci renderà le giornate più piacevoli e meno afose. Certo il condizionatore è potente e rinfresca gli ambienti in pochi minuti, ma i costi sono spesso proibitivi per non parlare delle bollette.

Proprio per venire incontro alle esigenze di chi non preferisce i condizionatori, i sono diventati sempre più smart e potenti e il più delle volte raggiungono prestazioni simili ai climatizzatori.

Quando si parla di efficienza e dispositivi intelligenti il brand che ha fatto della ricerca tecnologica la sua caratteristica principale è Dyson. Leader indiscusso nel campo della pulizia della casa e dell’hairstyle non è da meno neanche quando si tratta di ventilatori. A differenza di molti brand simili quelli della Dyson si distinguono per un design che trasforma i ventilatori in veri e propri oggetti di design da sfoggiare con orgoglio in casa.

Per abbattere il caldo e avere uno degli apparecchi di questo marchio non dovete aspettare a lungo. Dyson che è sempre in anticipo sulla tecnologia ha deciso di esserlo anche sui Prime Day scontando ben tre ventilatori che faranno respirare te e anche il tuo portafoglio.

Dyson Cool AM07, il ventilatore a torre senza pale

Per parafrasare una vecchia pubblicità, per un grande ambiente non ci vuole un grande ventilatore, semplicemente un modello efficiente. Dyson Cool AM07 nonostante non abbia le pale diffonde un flusso d’aria potente in grado di rinfrescare anche stanze di grandi dimensioni in poco tempo. Il merito risiede nella tecnologia Air Multiplier che nel momento in cui l’aria entra nel ventilatore l’amplifica fino a 15 volte, così da riuscire a produrre fino a 500 litri d’aria in uscita al secondo. Puoi lasciare l’apparecchio Dyson in funzione anche di notte perché il motore a reazione riduce notevolmente il rumore e ti consente di dormire serenamente e al fresco.



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Dyson Cool CF1, ventilatore da tavolo

In estate lavorare con il caldo diventa difficile e fortunatamente ci sono dei ventilatori piccoli da posizionare sulla scrivania o sul tavolo. Anche nel catalogo Dyson c’è un modello piccolo e compatto: il Cool CF1. Come tutti i modelli del brand britannico anche questo è senza pale, perfetto se in casa ci sono bambini perché oltre a rinfrescare è estremamente sicuro.

Nonostante le dimensioni siano ridotte rispetto a quello a torre, l’efficienza non viene sacrificata. La ventola ad anello respinge fuori fino a 27 litri d’aria al secondo sfruttando l’effetto Coanda, che ha reso l’azienda iconica nel campo degli asciugacapelli e che in questo caso quando viene spinta fuori segue naturalmente una superficie adiacente attirando allo stesso tempo l’aria circostante.



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Dyson Hot+Cool HF1, purificatore termoventilatore

I ventilatori della Dyson non sono pensati solo per raffreddare, ma anche per riscaldare. Un esempio è Hot+Cool HF1, un termoventilatore da usare in inverno per riscaldare le stanze fino a 32° C e in estate per rendere gli ambienti molto più freschi con una circolazione d’aria ad alta velocità fino ad 8 volte più efficiente. Come ogni apparecchio Dyson anche questo è smart, infatti non devi fare altro che collegarlo all’app MyDyson e impostare i programmi di cui hai bisogno e gli orari più comodi anche da remoto.



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