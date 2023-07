Addio a Josephine Chaplin, l’unica figlia che Charlie accompagnò all’altare

Fonte: Getty Images Josephine Chaplin, morta la figlia del grande Charlie

È morta a Parigi Josephine Chaplin, figlia della leggenda del cinema Charlie, aveva 74 anni. Il decesso è avvenuto nella giornata di giovedì 13 luglio, ma solo dopo una settimana la famiglia ha comunicato la notizia, pubblicando un necrologio sul quotidiano francese Le Figaro, senza clamore, al punto che l’annuncio è passato inosservato fino ad oggi, 21 luglio. Josephine, entrata nel mondo dello spettacolo da bambina, aveva seguito le orme del padre e perseguito il sogno della recitazione.

Charlie Chaplin, il profondo legame con la figlia Josephine

Nel corso della sua vita Charlie Chaplin ebbe undici figli. Il primo morì pochi giorni dopo la nascita. Charlie e Sidney nacquero dal matrimonio con la seconda moglie, l’attrice Lita Grey. Nel 1943, a 54 anni, Charlie Chaplin sposò la diciottenne Oona O’Neill e la coppia mise al mondo otto bambini, tre maschietti, Christopher, Eugene, e Michael e cinque femmine, Geraldine (famosa attrice), Josephine, Jane, Victoria e Annette-Emilie.

Josephine non era la più famosa, tra le poche a non scrivere libri né rilasciare troppe interviste riguardo l’infanzia all’ombra di un padre ingombrante, distante e “irraggiungibile”, come lo definirono i suoi fratelli. Forse perché Josephine a quell’uomo complesso che si ritrovò come padre voleva bene, il loro era un rapporto di affetto sincero e sono numerose le foto che li ritraggono insieme, con la figlia sempre presente nei momenti importanti. Era un uomo complesso Charlie Chaplin, difficile come tutti quelli davvero grandi, ma sapeva anche trasformarsi in un uomo qualsiasi che, come chiunque altro, percorre la navata di una chiesa al braccio dell’amata figlia, commuovendosi nel giorno suo giorno più bello.

Josephine, sulle orme di papà Charlie al cinema…

La dinastia Chaplin è una dinastia di artisti e attori. Gli avi di Charlie lavoravano nel mondo dello spettacolo e, allo stesso modo, anche i figli della leggenda del cinema hanno seguito le sue orme. Forse perché il cinema è stata casa loro ancor prima di iniziare a camminare. Era ancora una bambina Josephine quando apparse accanto al padre nel film del 1952 Luci della ribalta, per poi tornare al suo fianco di fronte alla cinepresa in La contessa di Hong Kong, pellicola del 1967.

L’attrice è poi comparsa in L’odore delle belve (1972) accanto al futuro amore, l’attore Maurice Ronet; in Fuga verso il sole di Menahem Golan con Laurence Harvey e nel capolavoro di Pier Paolo Pasolini Racconti di Canterbury, dove interpretò May, la moglie adultera dell’anziano Sir January. Gli ultimi lavori di Josephine Chaplin sono stati il film Bay Boy del 1984 e la serie tv Hemingway.

…e nella vita privata

Così come il padre Charlie, anche Josephine Chaplin ebbe numerosi e intensi amori. Si sposò tre volte: la prima con il collega attore Maurice Ronet, cui rimase al fianco fino alla morte nel 1983 e da cui ebbe il suo primo figlio Julien. In seguito, Josephine convolò a nozze (accompagnata all’altare dal padre ormai ultraottantenne) con l’imprenditore greco Nicholas Sistovaris, dall’unione nacque il figlio Charly. L’ultimo marito dell’attrice è stato l’archeologo francese Jean-Claude Gardin, sposato nel 1989 e morto nel 2013, da cui ebbe l’ultimo dei suoi figli, Arthur.