Fonte: Getty Images Mary di Danimarca, primi look da Regina per i ricevimenti del nuovo anno

Mary Donaldson è ufficialmente la nuova regina della Danimarca. L’amata esponente della casa reale scandinava, infatti, è ascesa al trono danese lo scorso 14 gennaio insieme al marito Frederik. La coppia reale ha ottenuto la corona in modo davvero particolare. Infatti prima della fine dell’anno la Regina Margrethe ha annunciato di aver scelto di abdicare in favore del figlio e, così, il nuovo Re ha ricevuto la corona nelle prime settimane di gennaio.

La Regina Mary di Danimarca ha scelto il bianco per la cerimonia di proclamazione e le prime foto ufficiali da sovrana. Mentre la scorsa domenica 21 gennaio 2024, la nuova monarca si è recata per la prima volta a messa da Regina. Per quest’occasione speciale Mary di Danimarca ha scelto un caldo outfit di colore viola.

Mary di Danimarca, il look per la prima messa da sovrana

Mary di Danimarca si sta abituando al suo nuovo ruolo di Regina del paese europeo, cominciando a partecipare ai primi impegni pubblici dopo l’avvicendamento al trono. La monarca, infatti, dopo la cerimonia di proclamazione e il saluto al balcone con un candido abito bianco, ha partecipato, nei giorni scorsi, a una seduta del Parlamento danese. In quest’occasione importante Mary di Danimarca ha indossato un abito blu, arricchito da un tocco di stile sul cappello in tinta. Infatti il copricapo elegante era adornato da alcune piume.

Di recente, invece, per la prima messa da Regina, Mary di Danimarca ha optato per un outfit viola. La nuova sovrana, infatti, si è recata in chiesa con un abito viola dalla gonna morbida, con cappellino coordinato. Vista la neve e il freddo, la monarca ha indossato anche dei guanti in pelle e uno sciallo blu scuro. Sotto il copricapo la chioma castana della Regina è stata lasciata sciolta e sistemata in una piega a boccoli, il volto era illuminato da due orecchini pendenti di diamante.

Coordinata con la nuora, la Regina madre Margrethe, anche lei con abito viola, coperto da una pelliccia grigia con cappello coordinato. Re Frederik X, invece, ha optato per un uniforme militare blu scura.

Fonte: IPA

Mary di Danimarca, le figlie seguono le orme della mamma

Mary di Danimarca è apparsa raggiante nelle prime foto da Regina accanto a tutta la sua famiglia. Infatti la coppia reale ha ben quattro figli, due maschi e due femmine. Il primogenito, Christian, è l’erede al trono danese e, in chiesa, indossava un elegante abito blu. Stesso outfit anche per il fratellino minore, il Principe Vincent. Le due sorelle, invece, sono riuscite a rubare la scena a tutti. La Principessa Isabella e la Principessa Josephine, infatti, hanno indossato due cappotti pastello che sono riusciti ad attirare l’attenzione dei presenti.

Isabella di Danimarca in cappotto celeste e guanti di pelle ha salutato la folla con una borsetta bianca sotto braccio. La sorellina minore, Josephine, invece, ha indossato un cappotto rosa con un fiorellino di stoffa in tinta all’occhiello. La piccola di casa portava la stessa borsa della sorella. Sotto i due capispalla, entrambe le Principesse hanno optato per i pantaloni.

Con questa scelta di stile le due esponenti della casa reale danese non hanno soltanto rubato la scena a tutti con il loro colpo d’occhio colorato ma hanno dimostrato di possedere la stessa attenzione per l’ambiente della mamma. Infatti sembrerebbe che i cappotti fossero dei pezzi riciclati dall’armadio della mamma.

Fonte: IPA