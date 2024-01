Mary di Danimarca al gala gioca coi contrasti

Prime prove da Regina per Mary di Danimarca durante i ricevimenti a Palazzo per il nuovo anno. Al gala offerto alle alte cariche dell'esercito, la Principessa, dal 14 gennaio 2024 Sovrana, sfoggia un look contrastante: giacca di velluto nero, firmata Jesper Høvring, abbinata a un'ampia gonna a balze di Rachel Gilbert