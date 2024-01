Mary di Danimarca, tre giorni per diventare Regina: il programma

Tre giorni di grandi eventi, tra proclamazioni, funzioni religiose e ricevimenti e Mary di Danimarca diventa Regina consorte: il programma giorno per giorno

Mary è la nuova Regina consorte di Danimarca, ma ci vogliono tre giorni pieni di eventi prima di ottenere definitivamente la Corona. Si comincia il 14 gennaio con l’abdicazione dell’attuale Sovrana, Margherita II e si prosegue il 15 e si termina la procedura domenica 21. Il programma giorno per giorno, come è stato reso noto da Palazzo.

Anche se Mary e Federico di Danimarca non hanno un’incoronazione come quella di Re Carlo, non è una passeggiata la loro proclamazione a nuovi Sovrani. Il cerimoniale danese prevede tre giorni di rituali ed eventi.

Il programma di domenica 14 gennaio: la proclamazione del nuovo Re e della nuova Regina

Alle 13:35 Federico e Mary di Danimarca, accompagnati dal primogenito il Principe Christian, si trasferiscono dal Palazzo di Federico VIII ad Amalienborg al Castello di Christiansborg. Questo è l’ultimo percorso che fanno come Principi ereditari.

Alle 13.37, esattamente due minuti dopo la partenza di Federico e Mary di Danimarca, la Regina Margherita lascia il Palazzo di Cristiano IX, Amalienborg, per raggiungere al Castello di Christiansborg. Questo è l’ultimo viaggio che fa da Sovrana dopo 52 anni di regno.

Alle 14:00 il Castello di Christiansborg si tiene il Consiglio di Stato durante il quale la Regina Margherita firma la sua abdicazione e subito dopo Federico è proclamato Re col nome di Federico X.

Alle 14:15 la Regina Margherita lascia il castello di Christiansborg in direzione del palazzo di Cristiano IX, Amalienborg. Dopo l’abdicazione manterrà il titolo di Regina.

Alle 14.30 Mary e Federico di Danimarca organizzano un un ricevimento al castello di Christiansborg.

Alle 15:00 c’è la proclamazione dal castello di Christiansborg. Federico X esce sul balcone del castello e il Primo Ministro proclama ufficialmente la successione al trono. Poi Federico pronuncia il suo primo discorso da Re.

Alle 15:10 c’è il saluto coi cannoni dalla fortificazione della Batteria Sisto a Holmen (Copenaghen) e contemporaneamente la bandiera reale viene abbassata dal Palazzo di Cristiano IX e issata nel Palazzo di Federico VIII, ad Amalienborg.

Alle 15:30, il re Federico e Mary salgono in carrozza per spostarsi dal castello di Christiansborg al palazzo di Federico VIII ad Amalienborg scortati dallo squadrone di cavalli del reggimento della guardia reale.

Alle ore 17 ha luogo il trasferimento degli stendardi reali al Palazzo di Federico VIII, provenienti dal Palazzo di Cristiano IX . Si concludono così gli eventi della giornata.

Il programma di lunedì 15 gennaio

Alle 10:00 la Famiglia Reale prende parte alla cerimonia della successione al trono nel Parlamento danese, chiamata Folketing. All’incontro intervengono il presidente del Folketing, Søren Gade, e il primo ministro, Mette Frederiksen. La giornata si conclude con un ricevimento.

Il programma di domenica 21 gennaio

Alle 14:00, la Famiglia Reale partecipa a una funzione religiosa presso la cattedrale di Aarhus, che si trova sulla costa orientale della penisola dello Jutland. Sono invitate le autorità danesi e i rappresentanti della regione. La cerimonia è celebrata dal confessore reale e vescovo della diocesi di Aarhus, Henrik Wigh-Poulsen. Questa città ha un forte legame con la Corona poiché lì si trova il Castello di Marselisborg, dove i Reali erano soliti trascorrere le vacanze di Natale.