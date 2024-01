Mary di Danimarca, le prime foto ufficiali da Regina

Fonte: Dennis Stenild per Kongehuset Mary di Danimarca, il primo ritratto ufficiale da Regina

Mary di Danimarca è Regina dal 14 gennaio 2024, prima australiana a salire al Trono di un’antica Monarchia europea. Ora, a distanza di pochi giorni dalla sobria proclamazione, i nuovi Sovrani hanno posato con i figli per i primi ritratti ufficiali. Tre scatti per testimoniare questo passaggio storico, voluto da Margrethe III che ha abdicato in favore del figlio Federico X subito dopo lo scandalo che l’aveva travolto. I presunti tradimenti oggi fanno parte del passato e la Famiglia è più unita che mai.

Mary di Danimarca, il dettaglio speciale nel primo ritratto da Regina

Nelle prime foto da Regina, Mary di Danimarca indossa l’abito del giorno della proclamazione e che ha portato anche sul balcone, dove si è affacciata per salutare il popolo danese accorso per acclamarli. La cerimonia è stata anche la giusta occasione per trasmettere la serenità che non hanno mai perso, mettendo finalmente a tacere le voci sul presunto tradimento del Re, che era stato fotografato insieme a un’altra donna durante un viaggio a Madrid. Ora c’è la Monarchia da proteggere e Federico X ha intenzione di farlo con l’appoggio della Famiglia.

Intanto, Mary di Danimarca ha assunto perfettamente il ruolo che è stata chiamata a ricoprire. E sta già iniziando a ispirarsi alle Regine d’Europa che ha già avuto modo di conoscere nei suoi anni da Principessa. Tra queste c’è anche Letizia di Spagna, vera trend setter, dalla quale ha preso la passione per i tacchi a spillo. Ne indossati un paio, in una delicata nuance nude, anche per le foto ufficiali scattate nella sala del Trono di Palazzo Christiansborg, a Copenaghen, in cui ha posato con il Re e con i suoi figli.

Nella prima delle tre foto condivise dalla Monarchia danese, il Re e la Regina appaiono davanti al Trono. L’abito di Federico X è decorato con la stella d’argento a otto raggi dell’Ordine dell’Elefante, la stella della Croce del Gran Commendatore, la sciabola da ufficiale di marina appartenuta a suo nonno Federico IX e che ricevette dalla nonna Ingrid quando fu nominato Capitano della Navy Reserve nel 1997. La Regina porta il suo abito bianco con i gioielli storici.

Le foto con i quattro figli

Nella seconda delle foto scattate da Dennis Stenild, Mary di Danimarca tiene sotto braccio suo marito, il Re. Al fianco del nuovo Sovrano compare anche l’erede al Trono Christian, coetaneo di Leonor di Spagna, e primo nella successione dinastica. Nell’ultima delle foto ci sono invece gli altri tre figli della coppia. Isabella, di 16 anni, e i Principi gemelli Vincent e Josephine, che hanno compiuto 13 anni all’inizio di gennaio. I piccoli sono stati in Australia con la loro madre per raggiungere la sua famiglia d’origine, come fa ogni anno, e si sono affacciati dal balcone per salutare i presenti nel giorno della proclamazione.

Domenica 21 gennaio, la Famiglia Reale è attesa alla Cattedrale di Aarhus per assistere alla funzione religiosa. L’evento inizia quando il Re e la Regina partono dal Castello di Marselisborg, dove hanno trascorso in Natale, fino alla chiesa. Un giro che fa anche la Regina Margrethe insieme alla sorella Benedetta, a bordo di un’altra auto. Alla fine della Messa, officiata dal confessore Reale e Vescovo della Diocesi di Aarhus, Henrik Wigh-Pulsen, tutti i membri della Famiglia Reale torneranno a Palazzo in auto.