I 18 anni di Christian di Danimarca, futuro erede al trono

Fonte: Getty Images Il Principe Christian di Danimarca

I festeggiamenti per i 18 anni del Principe Christian di Danimarca sono iniziati con il cambio della guardia al palazzo reale di Amalienborg, a Copenhagen, e il saluto al pubblico da parte del festeggiato e della famiglia reale dal balcone del Palazzo. La Regina Margherita II, nonna di Christian, ha organizzato poi una cena di gala in onore del nipote, alla quale hanno partecipato quasi tutti i futuri monarchi europei.

Christian è il figlio primogenito del Principe ereditario Frederik e della Principessa ereditaria Mary ed è secondo in linea di successione al trono, dopo il padre.

Mary e Frederik hanno seguito la tradizione chiamando il loro primogenito Christian; la CBS News parlando della famiglia reale danese ha ricordato: “La Danimarca ha una tradizione di quattro secoli di alternanza tra Christian e Frederik come nomi dei re danesi“. Il principe ha tre fratelli minori: la Principessa Isabella e i due gemelli, il Principe Vincent e la Principessa Josephine.

Fonte: Getty Images

Tra i padrini e madrine di battesimo Christian ha cinque principi e principesse, tutti presenti ai festeggiamenti: Vittoria di Svezia, Mette-Marit di Norvegia, suo zio Joachim di Danimarca, Haakon di Norvegia e Pavlos di Grecia.

La nonna paterna del principe Christian, la Regina Margherita, regna dal 1972 ed è molto amata dai danesi. Oltre ad essere Regina è un’artista poliedrica: disegna i costumi per gli spettacoli teatrali, per il cinema e per la tv, dipinge e illustra libri. Agli inizi degli anni Settanta disegnò la storia del Signore degli Anelli mandandola sotto lo pseudonimo di Ingahild Grathmer a J.R.R. Tolkien, di cui è grande fan, i disegni colpirono molto lo scrittore e vennero pubblicati nell’edizione danese e inglese del libro.

Il documentario sulla vita del giovane Principe

Alla vigilia del compleanno di Christian, è stato trasmesso un documentario che offre una panoramica sulla vita del blasonato adolescente. Secondo il Palazzo, la produzione dà ai danesi la possibilità di conoscere da vicino il principe come mai prima d’ora.

Christian, lontano cugino dei Principi William e Harry tramite la Regina Vittoria, è stato seguito dalle telecamere lo scorso agosto mentre prendeva “lezioni da re” al fianco del padre. L’obiettivo è chiaro: “far sì che il Principe Christian conosca meglio il Paese di cui un giorno sarà re”, ha dichiarato il Palazzo in un comunicato.

La cena di gala al Palazzo di Christiansborg

Alla cena di gala hanno partecipato tanti ospiti tra i quali molto principi e principesse che si sono riuniti a Copenaghen per festeggiare il Principe di Danimarca.

Oltre ai reali, erano presenti tanti ragazzi e ragazze, rappresentanti di organizzazioni giovanili. Una foto diffusa sui social dall’account ufficiale della corte reale danese sta facendo il giro del mondo, l’immagine ritrae cinque futuri monarchi europei, Christian è al centro, circondato da quattro future regine: Estelle di Svezia, Ingrid Alexandra di Norvegia, Catharina-Amalia dei Paesi Bassi ed Elisabeth del Belgio.

L’assenza della Principessa Maria Chiara di Borbone

Assente la Principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie che si trovava a Parigi, come da lei stessa documentato nel suo account Instagram. Tutti gli occhi erano puntati sulla presenza della giovane dopo le voci uscite la scorsa estate su una presunta storia d’amore tra il Principe danese e la secondogenita di Carlo e Camilla di Borbone.

Le speculazioni sulla frequentazione di Christian e Maria Chiara sono iniziate a maggio, quando sui social media è emersa una foto di gruppo che li ritraeva vicini al Gran Premio di Monaco. Nonostante la forte presenza sui social, all’inizio né la diretta interessata, né la sorella, né tantomeno la madre hanno ritenuto opportuno negare le voci.

Fonte: Getty Images

Quando però il gossip è diventato più insistente, Maria Chiara è intervenuta su Instagram con un post per smentire la storia d’amore: “Il Principe Christian e io abbiamo una bella amicizia. Tutti amiamo le favole, ma ciò che conta è la realtà”. Nel frattempo, la famiglia reale danese ha mantenuto il silenzio sulla questione, un po’ come per gli inglesi vale il motto “never complain, never explain” (mai lamentarsi, mai dare spiegazioni). La conoscenza tra i due giovani è di vecchia data, ci sono rapporti tra le due famiglie e Carlo di Borbone è il padrino della sorella minore di Christian.

Il Principe Christian, come tutta la sua famiglia ha legami con tante famiglie, regnanti e non, e ha già iniziato a prendere parte anche ad eventi ufficiali fuori dalla Danimarca: pochi mesi fa, non ancora diciottenne è stato il padrino di battesimo del Principe Gustavo Albrecht, figlio del Principe Gustavo e della Principessa Carina di Sayn-Wittgenstein-Berleburg e nel 2010 era uno dei paggetti al matrimonio reale della Principessa Vittoria e del Principe Daniel di Svezia.

Il Principe ha frequentato la scuola pubblica

Christian è diventato il primo reale danese a frequentare una scuola pubblica statale, la Tranegårdskolen di Hellerup, e i suoi fratelli, la Principessa Isabella, di 15 anni, e il Principe Vincent e la Principessa Josephine, di 10 anni, lo hanno seguito negli anni successivi.

All’inizio del 2020, tutti e quattro i fratelli hanno iniziato un programma di 12 settimane presso la Lemania-Verbier International School in Svizzera, ma a poche settimane dall’inizio dei loro studi, è iniziata la pandemia e sono dovuti tornare in Danimarca.

Fonte: Getty Images

Christian sta attualmente frequentando gli ultimi anni della scuola superiore presso l’Ordrup Gymnasium, un istituto di Copenaghen. In precedenza il Principe aveva studiato nel collegio danese di Herlufsholm, ma i genitori hanno deciso di ritirarlo a causa di accuse di bullismo e violenze che erano state formulate contro l’istituto scolastico.

La patente di guida prima dei 18 anni

Secondo il magazine Hola! il Principe Christian ha già ottenuto la patente di guida nell’estate 2023, prima di diventare maggiorenne, perché la legge danese lo permette, ma fino ad oggi ha potuto guidare soltanto in circostanze particolari: con il consenso dei genitori e accompagnato da una persona di età superiore ai 30 anni, in possesso della patente da almeno 10 anni.

Christian di Danimarca ha rifiutato l’appannaggio reale

Tra un mese il Principe Christian parteciperà a una riunione del Consiglio di Stato, durante la quale prometterà formalmente di rispettare la costituzione del Paese, un passo importante nel suo percorso di futuro re, dopodiché, potrà essere nominato reggente.

Fonte: Getty Images

A giugno, la casa reale ha annunciato che il Principe avrebbe rinunciato all’assegno reale per concentrarsi sulla sua istruzione. Aspetterà di compiere 21 anni prima di diventare un working royal: “Un accordo con l’Ufficio del Primo Ministro che prevede il sostegno del Parlamento danese per una rendita sarà richiesta quando il Principe compirà 21 anni o al momento di un’eventuale successione al trono, se questa avverrà prima. Solo allora ci si aspetta che Sua Altezza Reale aumenti gli impegni ufficiali. Tutto, però, dipenderà dal punto in cui il Principe si troverà con la sua formazione. Comunque, fino ad allora, il Principe Christian parteciperà a eventi ufficiali in misura limitata”.

Christian è diventato Cavaliere dell’Ordine dell’Elefante

Per i diciotto anni la Regina Margherita ha conferito l’Ordine dell’Elefante al nipote. Il Principe Christian ha subito indossato le insegne dell’Ordine alla cena di gala in suo onore.

L’Ordine dell’Elefante

L’Ordine dell’Elefante risale al 1400 ed è il più antico e prestigioso Ordine cavalleresco reale danese. Viene conferito principalmente ai reali e ai capi di Stato. Dal 1693, quando l’Ordine dell’Elefante ha avuto il suo statuto, le insegne sono costituite dall’elefante con torre in oro ricoperto di smalto bianco e ornato di diamanti, dal collare dell’ordine con maglie a forma di torri e di elefanti, da una fascia azzurra e da una stella da apporre sul petto.

Fonte: Getty Images

Ogni decoro dell’Ordine dell’Elefante è dato – di norma – solo in prestito e deve quindi essere restituito quando un Cavaliere viene a mancare. Ciò significa che la stragrande maggioranza degli elefanti è stata utilizzata più volte.

L’eredità del nonno, il Principe Henrik

Non è consuetudine rivelare chi sia stato precedentemente possessore delle insegne dell’Ordine. Tuttavia, nella famiglia reale danese esiste una tradizione secondo cui alcune insegne sono “ereditate”. Così, il Palazzo Reale ha confermato che l’elefante conferito al Principe Christian era del nonno, il Principe Henrik, marito della Regina. L’elefante è stato sottoposto a un piccolo restauro, nel quale è stato apposto, tra l’altro, il monogramma della Regina.

Il Principe sarà uno dei pochi re in futuro, perché l’avvenire delle monarchie è rosa: saranno cinque Regine a regnare in altrettanti Stati europei, ma Christian avrà un ottimo “alleato”, il Principe George del Regno Unito.