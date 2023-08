Mary di Danimarca, il figlio fidanzato con una principessa italiana? Chi è

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca: il magnifico abito di gala e il preziosissimo ciondolo segreto

C’è un po’ d’Italia alla corte di Danimarca: il primogenito della principessa Mary e del principe Frederik, il 17enne Christian, sarebbe infatti fidanzato con una giovane principessa del Belpaese. Non un flirt estivo, bensì una relazione piuttosto seria: il ragazzo avrebbe già presentato la ragazza alla nonna, la regina Margrethe. Ma chi è la misteriosa giovane pronta a conquistare i reali scandinavi? E come sarà andato l’incontro con la temuta sovrana?

Chi è la fidanzata italiana del principe Christian

Ha solo 17 anni, ma le idee piuttosto chiare: il principe Christian, futuro erede al trono di Danimarca e primogenito della principessa Mary, avrebbe intenzione di fidanzarsi ufficialmente con la ragazza con cui si frequenta da alcuni mesi. E la fortunata in questione pare avere tutte le carte in regola per piacere a nonna Margrethe, regina più longeva d’Europa: si tratta di un’aristocratica italiana nelle cui vene scorre sangue blu, ovvero la principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie.

Maria Chiara è la figlia più giovane del Principe Carlo di Borbone, Duca di Castro, e di Camilla Crociani, Duchessa di Castro. I suoi genitori sono molto amici della Principessa Mary e del Principe Frederik. Nata a Roma il 1° gennaio 2005, vanta il titolo di Duchessa di Noto e di Capri. Studentessa di Fashion and Luxury all’Università Internazionale di Monte Carl, parla fluentemente italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e russoe suona il pianoforte.

Oltre alla passione per la moda, documentata ampiamente sui suoi profili social e dalla recente apparizione al Festival del cinema di Cannes, la ragazza è ambasciatrice di numerosi progetti benefici e assistenziali. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Internazionale Beata Regina Maria Cristina, la Medaglia d’Oro della Croce Rossa Nazionale e della Croce Rossa Monegasca.

“Chiara ha tutte le carte in regole. E’ brillante, intelligente e molto attiva sui social. Ovviamente a Mary fa piacere che suo figlio frequenti una ragazza come Chiara che, nonostante la vita da jet-set, non si è mai trovata al centro degli scandali, così come sua sorella Carolina” ha dichiarato una fonte a Woman’s Day.

L’incontro con la Famiglia Reale

L’incontro tra la ragazza e la Regina Margrethe sarebbe affatto casuale: “C’è sicuramente l‘annuncio di un fidanzamento all’orizzonte, e a Corte si stanno preparando di conseguenza” ha precisato l’insider. Maria Chiara sarebbe stata invitata a prendere un tè con la sovrana danese, un evento più unico che raro: “E’ una sorta di approvazione informale perché Margrethe non prende il tè con chiunque. Chiara era giustamente molto emozionata, sono mesi che studia l’etichetta per l’incontro”.

Il primo avvistamento di Chiara e Christian risale allo scorso Grand Prix di Monaco, e successivamente i due sono stati paparazzati insieme anche a Saint Tropez. Nonostante sia ancora un adolescente, il principe danese avrebbe comunque intenzioni molto serie con la nobile italiana: “Christian ha quasi 18 anni e vuole avere una vera fidanzata,una vera compagna. E’ molto preso da Chiara, bisogna capire se sia lo stesso per lei. Per il momento vanno d’accordo, le famiglie approvano e loro hanno molto in comune in fatto di gusti musicali, sport e film”. Insomma, i presupposti per una bella favola sembrano esserci tutti.