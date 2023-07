La Regina Margrethe come Elisabetta II: nuovo record di longevità

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca: il magnifico abito di gala e il preziosissimo ciondolo segreto

Nessuna come lei, almeno in Danimarca: la regina Margrethe ha superato Cristiano IV ed è ora la monarca regnante più longeva nella storia del Paese scandinavo con 52 anni trascorsi sul trono. La conferma è arrivata direttamente dalla casa reale con un comunicato stampa: Margrethe, esattamente come Elisabetta II, è entrata di diritto nella storia del Vecchio Continente.

Due grandi donne che grazie a saggezza e diplomazia hanno guidato i rispettivi Paesi a cavallo di due secoli, tra conflitti mondiali, cambiamenti sociali e nuove tecnlogie. Ma in comune con la compianta Elisabetta II, Margrethe sembra avere anche la forte tempra caratteriale: ad 83 anni compiuti, la regina danese non ha la minima intenzione di ritirarsi in pensione, ma vuole restare sul trono fino alla morte.

Il record di Margrethe

“Sua Maestà la Regina ha ereditato il trono da suo padre, Frederik IX, il 14 Gennaio 1972, e dalla metà del mese corrente è diventata la monarca regnante più longeva nella storia della Danimarca“: con queste parole, la Casa Reale danese ha annunciato lo storico primato di Margrethe. La Regina ha superato Cristiano IV, il cui regno si è protratto per 51 anni e sei mesi. Il re aveva appena 11 anni quando suo padre morì e salì al trono nel 1588, ma poiché non era maggiorenne venne insediato un governo tutore che si occupò della gestione del paese fino all’agosto 1596, quando fu ufficialmente dichiarato Re di Danimarca.

Il record della Regina Margrethe assume ancora maggior valore se si considera che la sovrana è diventata la prima donna ad ereditare il diritto di regnare nel suo Paese in seguito all’emendamento dell’Atto di Successione del 1953. L’atto è stato nuovamente emendato nel 2009, introducendo la piena parità tra i generi nella linea di successione al trono.

Chi è la Regina di Danimarca

Nata a Copenaghen il 16 aprile 1940, Margethe è figlia di re Federico IX e della Regina Ingrid. Da giovane studiò nei più prestigiosi collegi d’Europa, dalla Sorbona alla London School of Economics, appassionandosi in particolare all’archeologia preistorica e alle scienze politiche. Parla fluentemente cinque lingue: danese, francese, inglese, svedese e tedesco.

Nel 1967 sposò un diplomatico francese, Henri de Laborde de Monpezat, morto nel 2018. La coppia ha avuto due figli, Federico, sposato con l’elegantissima Mary, e Joachim. L’ incoronazione di Margrethe avvenne il 15 gennaio 1972: la nuova Regina scelse come motto “L’aiuto di Dio, l’amore del popolo, la forza della Danimarca“.

Da allora, la sovrana è stata la solida guida del popolo danese, che l’ha celebrata nel 2022 con una grande festa per il suo giubileo d’oro. In quello stesso anno, dando prova di grande lucidità e modernità, Margrethe decise di togliere i titoli reali ai quattro figli del principe Joachim, suo secondogenito, per fare in modo che i quattro nipoti potessero condurre vite più normali.

Poiché la Danimarca è una monarchia costituzionale, la Regina non partecipa attivamente alla vita politica del Paese. I suoi doveri includono prender parte alla formazione di un nuovo governo, accogliere i capi di Stato in visita e organizzare visite di Stato al di fuori dei confini danesi. Ad oggi, è l’unica donna rimasta su un trono in Europa dopo la morte di Elisabetta II.