La decisione della Regina Margrethe II di Danimarca, che ha lasciato il trono dopo 52 anni di Regno, potrebbe ispirare le scelte di altre teste coronate del Vecchio Continente. A seguire le orme della sovrana scandinava potrebbe infatti essere, stando al parere di alcuni esperti, il Re Carlo III: tra 5 o 10 anni il monarca britannico potrebbe lasciare il trono al figlio William che, insieme a sua moglie Kate Middleton, è molto amato dal popolo.

Carlo III pronto ad abdicare: il parere degli esperti

Le future scelte di Re Carlo saranno influenzate dalla decisione di Margrethe II, che nel suo discorso alla nazione alla vigilia di Capodanno ha rivelato di voler abdicare: ne è convinto il biografo reale Phil Dampier, secondo il quale, il figlio di Elisabetta II lascerà presto il trono a William e a sua moglie Kate.

“Non mi sorprenderebbe se in 5 o 10 anni Carlo decidesse di seguire le orme di Margrethe. Soprattutto se la sua salute non dovesse essere al meglio o se semplicemente dovesse rendersi conto che sarebbe meglio cedere il trono a William e Kate finché sono ancora giovani” ha spiegato l’esperto al Daily Mail. “I principi del Galles vanno molto d’accordo con Frederik e Mary, che sarebbero certamente tra i primi a congratularsi. La Regina Elisabetta non avrebbe mai preso la decisione di abdicare in virtù di quello che accadde nel 1936, quando suo zio abdicò e suo padre divenne re. Ma i tempi cambiano” ha concluso Dampier.

Impossibile sbilanciarsi sulla reale possibilità di un’abdicazione, ma considerando i 75 anni di Carlo, il Re potrebbe effettivamente optare per un ritiro ad un’età più ragionevole rispetto a quella dell’inossidabile Elisabetta II, che ha regnato fino al giorno della sua morte, e ciò oltre il 96esimo anno di età.

La lucida decisione di Margrethe II

Phil Dampier ha speso anche qualche parola sul momento scelto da Margrethe II per annunciare l’addio al trono: una tempistica affatto casuale, poiché arriva a poche settimane dal presunto tradimento di Frederik ai danni di sua moglie, la principessa Mary. “Margrethe potrebbe essersi preoccupata per la solidità del loro matrimonio. Ha sempre pensato che Mary sia una risorsa importante per la famiglia danese, e spera che con i nuovi titoli di Re e Regina i due possano appianare i contrasti e lavorare insieme per il Paese”.

Mary, australiana di nascita, è infatti molto amata dal popolo danese, che non ha digerito l’ultimo post criptico condiviso dalla principessa sulla sua ‘solitudine’. Spesso paragonata proprio a Kate Middleton, la principessa ha attualmente 51 anni, età perfetta per assumere le vesti di regnante: “Margrethe deve aver pensato che una monarchia vecchia non sarebbe stata una buona idea. Attualmente gode di un consenso dell’80% in Danimarca, e la scelta di abdicare sarà molto vantaggiosa anche in termini economici per la nazione” ha concluso l’esperto. Insomma, la situazione non sembra differire molto da quella della Royal Family del Regno Unito, che, tuttavia, non può contare su sondaggi benevoli come quelli del Paese scandinavo. E chissà che non siano proprio William e Kate, tra qualche anno, a risollevarne le sorti.