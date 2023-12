Fonte: IPA Mary di Danimarca e il Principe Federico

La Principessa Mary di Danimarca ha condiviso un messaggio misterioso sulla solitudine e sul bisogno di una connessione umana positiva per Natale. Le sue parole arrivano a pochi giorni dall’arrivo di Federico in Tasmania, che ha finalmente raggiunto la Famiglia dopo aver portato a termine tutti i suoi impegni istituzionali prima delle Feste. Dalle foto che lo ritraevano insieme a un’altra donna, Genoveva Casanova, è invece passato un mese.

Il messaggio di Natale di Mary di Danimarca

Nella lettera pubblicata sul sito web dedicato alla Mary Foundation, la futura Regina di Danimarca traccia un bilancio dell’anno appena trascorso e sottolinea di averlo vissuto come più veloce di quelli precedenti. “E allo stesso tempo, sono successe così tante cose che è impossibile esprimere tutto a parole”, ha continuato.

L’estratto comparso sulla pagine Instagram ufficiale della Famiglia Reale fa pensare che Mary di Danimarca si stesse riferendo proprio allo scandalo che ha scosso la corte, dopo che suo marito Federico è apparso in compagnia di un’altra donna – Genoveva Casanova – sulle pagine di Lecturas: “Abbiamo bisogno l’uno dell’altro se vogliamo avere successo. E questo non è vero solo nel mondo del lavoro e per quelli di noi che lavorano per combattere l’isolamento sociale”, si legge, “questo è vero per tutti noi. Gli esseri umani hanno bisogno degli esseri umani”. Le parole sono state scritte a corredo di una bellissima immagine in cui compare la Famiglia Reale sulla neve.

Il sostegno verso Mary di Danimarca dopo lo scandalo

“La Famiglia Reale danese è fortunata ad averti. Spero che tuo marito si renda conto di aver messo te e i suoi figli in imbarazzo. Sarai una brava Regina”, si legge tra i commenti. Un altro ha scritto: “Penso che questo sia un anno triste per Mary, il (presunto) tradimento di suo marito è pubblico. Che donna coraggiosa, può gestire qualsiasi cosa. La adoro e basta”.

Altri, invece, hanno chiesto di rispettare la riservatezza della Famiglia che sta cercando di gestire tutto nella maniera più normale possibile. La Principessa è volata in Australia e poi in Nuova Zelanda per stare con la sua famiglia d’origine, prima di tornare in Danimarca e passare il Natale a Palazzo com’è nelle loro tradizioni. Il Principe Federico l’ha raggiunta, mettendo così a tacere le voci di un allontanamento tra i due, visto che lei era partita da sola insieme ai gemelli.

Alle foto scandalo, Mary di Danimarca aveva reagito con indifferenza totale. La coppia ha continuato a comportarsi in maniera normale, senza dare adito a inutili pettegolezzi sul loro conto. Le parole che ha scelto per Natale però rivelano come la Principessa abbia sofferto, e tanto, per quello che si potrebbe considerare come un tradimento. Di certo, per la Famiglia è stato uno scandalo da gestire e dalla quale non è ancora uscita davvero. Sembra infatti che il Principe Federico stia ancora pagando le conseguenze del suo comportamento, giudicato comunque poco consono. La Principessa, invece, ha preferito scegliere la strada del silenzio e dedicarsi ai suoi figli, che ha portato con sé nel suo viaggio in Australia.