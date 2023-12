Fonte: Ansa Mary di Danimarca

La Principessa ereditaria Mary di Danimarca è tornata in Australia, la sua terra natia, per trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia. È infatti stata avvistata sabato 9 dicembre mentre prendeva un aereo all’aeroporto di Sydney coi suoi gemelli di 12 anni – Vincent e Josephine – e la sua migliore amica Amber Petty. Insieme a loro, anche un piccolo entourage col personale di sicurezza che l’ha affiancata prima di prendere un volo verso la Tasmania, dove aveva trascorso le vacanze nel 2022.

Perché Federico non è in Australia

Il Palazzo ha confermato che il Principe ereditario di Danimarca, Federico, è pronto a raggiungere la sua famiglia in Australia nel corso dei prossimi giorni. Eppure, le sue foto in compagnia della star dei reality Genoveva Casanova, 47 anni, sono tutt’altro che dimenticate e pare che il futuro Sovrano stia ancora pagando le conseguenze per quanto accaduto.

Prima di salire sul volo, Mary ha acquistato una copia di Be Useful: Seven Tools for Life di Arnold Schwarzenegger. Il volume, che sta riscuotendo un grande successo, è un mix di memorie e auto-aiuto, in cui si offrono consigli su come superare le avversità e raggiungere i propri obiettivi. Come sempre, la Principessa non ha rinunciato allo stile, indossando un blazer beige su pantaloni marroni. Ha poi scelto la comodità delle scarpe da ginnastica.

Dove si trova il Principe di Danimarca

In questi giorni, il Principe Federico di Danimarca sta partecipando alla conferenza sul clima, COP 28, a Dubai, e parteciperà al Consiglio di Stato con sua madre – la Regina Margrethe – il 12 dicembre. Non si sa ancora se la Famiglia Reale, presto riunita in Australia, prenderà parte a impegni formali. Pare che la Principessa Isabella li raggiungerà in seguito, quando terminerà le sue lezioni. Il Principe Christian, invece, non potrà essere presente perché ha alcuni esami molto importanti da preparare.

L’intera Famiglia tornerà in Danimarca per festeggiare la Vigilia di Natale a Palazzo di Marselisborg con la regina Margrethe, com’è nella loro tradizione, mentre Mary – in questi giorni nella sua terra – trascorrerà molto tempo insieme a suo padre e ai suoi fratelli. La sua ultima visita risale ad aprile 2023, quando ha inforcato la bicicletta per un giro ecologico della sua Sydney e ha guidato una delegazione danese per discutere della transizione dell’Australia alle energie rinnovabili. La Principessa, nata Mary Donaldson, è cresciuta in Tasmania e ha trascorso 28 anni della sua vita in Australia, prima di trasferirsi in Europa e sposare il Principe Federico a Copenaghen nel 2004.

La loro relazione è stata immacolata per 23 anni, fino al momento in cui l’erede al Trono danese non è stato fotografato in compagnia di Genoveva Casanova, dopo aver assistito a una mostra delle opere di Pablo Picasso e senza la moglie. Le foto, comparse sulla rivista spagnola Lecturas, sono state codificate come notizia maliziosa e falsa. In più, è stato negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale della coppia. Le foto non fanno ancora parte del passato ma Mary di Danimarca è decisa a tenersi stretto quello che è suo e diventare la prima Regina di Danimarca che viene dall’Australia.