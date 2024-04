Mary di Danimarca, il messaggio segreto per suo marito Federico

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Pace fatta tra Mary di Danimarca e suo marito Federico? La coppia reale, in crisi dopo le voci di un presunto tradimento, avrebbe finalmente ritrovato la serenità: lo dimostra un dettaglio dell’ultimo look della Regina, interpretabile come un vero e proprio messaggio per la sua dolce metà.

Il messaggio di Mary di Danimarca per suo marito

Mary di Danimarca è una tra le Regine più eleganti del Vecchio Continente, e ha dato prova in molte occasione del suo invidiabile senso dello stile. Dote confermata anche lo scorso martedì, quando è arrivata a Copenaghen per l’anniversario di The Specialist fasciata in un luminoso tailleur blu cobalto. Mary ha sorpreso i fotografi con una giacca asimmetrica con bottoni neri firmati The Fold, a cui ha abbinato pantaloni a palazzo dello stesso brand ed un paio di decolléte nere.

A destare maggior curiosità, tuttavia, sono stati i gioielli scelti dalla Regina, depositari di un vero e proprio messaggio per suo marito Federico. Oltre ad un bellissimo paio di orecchini Elhanati a forma di conchiglia, Sua Maestà ha indossato una catenina in oro di Halberstadt, da cui pendeva un ciondolo a forma di F, ovvero la lettera iniziale del nome del suo consorte. Una dedica romantica e preziosa che Mary, sicuramente provata dalle voci di infedeltà coniugale, ha voluto far arrivare non solo alla sua dolce metà, ma probabilmente anche al popolo danese.

La crisi tra Mary e Federico

Non è la prima volta che la Regina decide di omaggiare suo marito in questo modo. Mary indossò la stessa collana a Copenaghen lo scorso novembre, poco dopo la pubblicazione di alcuni scatti che ritraevano Federico in compagnia di una socialite messicana, Geneveva Casanova, durante un viaggio privato a Madrid. Nonostante abbia continuato ad adempiere a tutti i suoi impegni ufficiali, pare che Sua Maestà abbia molto risentito della crisi mediatica, e che proprio per scongiurare l’ipotesi di un divorzio tra suo figlio e la moglie Margrethe abbia deciso di abidcare.

Con il passare dei mesi, nonostante alcune insinuazione che vorrebbero Federico ancora legato alla presunta amante, la crisi sembra essere decisamente rientrata. L’ultimo avvistamento della coppia risale infatti allo scorso marzo, quando i due furono immortalati a Verbier, in un esclusivo ski resort in Svizzera. Il 21 dello stesso mese, Mary e Federico hanno inoltre preso parte all’apertura della mostra Frederik X: King Of Tomorrow al Museo di Amalienborg. Segnali importanti per la Danimarca, che dopo l’esplosione dello scandalo dello scorso autunno ha temuto una possibile separazione della coppia.

Nei prossimi mesi, i Danesi potranno nuovamente ammirare la Coppia Reale il 26 maggio, giorno del compleanno di Federico: in quell’occasione, l’intera Royal Family dovrebbe apparire sul balcone del Palazzo di Amalienborg per un saluto pubblico. Mary e Federico celebreranno anche il loro 20esimo anniversario di matrimonio il 14 maggio, durante un viaggio in Norvegia. I due convolarono infatti a nozze dopo un lungo fidanzamento il 14 maggio 2004, incarnando una vera e propria favola moderna: il futuro Re si era infatti innamorato di una comune ragazza di origini australiane.