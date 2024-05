Mary di Danimarca tradita, il regalo del Re per mettere a tacere l’infedeltà

Fonte: Getty Images Federico e Mary di Danimarca

Mary di Danimarca ha ricevuto da suo marito Federico X un dono molto prezioso, una delle più alte onorificenze del regno, la Croce di Gran Commendatore di Dannebrogorden, che sono le prime linee della Famiglia Reale hanno il diritto di possedere. Un regalo quasi inaspettato che alla luce delle recenti voci di tradimento sembra essere fatto apposta per farle tacere una volta per tutte.

Mary di Danimarca riceve la più alta onorificenza del regno

Dunque, il dono di Federico a Mary di Danimarca è una tattica di Palazzo per mettere fine una volta per tutte ai pettegolezzi sulla crisi matrimoniale e le infedeltà? Potrebbe essere una chiave di lettura plausibile di quella carineria che il Re ha fatto alla moglie, proprio in concomitanza del suo primo compleanno da Sovrano.

Infatti, questa onorificenza lega a doppio mandato Mary e Federico, diventando lo strumento per comunicare al mondo che sono una squadra e che ci sono l’una per l’altro. Il messaggio è chiaro: anche ammettendo che il tradimento del Re ci sia stato davvero, ormai la questione è superata. La Regina lo ha perdonato e insieme regnano sulla Danimarca in armonia. Anche se non hanno nemmeno festeggiato i 20 anni di matrimonio.

Federico ha compiuto 56 anni lo scorso 26 maggio e come da tradizione, rispettata immancabilmente da sua madre la Regina Margherita II presente anche in questa occasione, si è mostrato sul balcone del Palazzo di Amalienborg insieme naturalmente a Mary e ai loro figli per ricevere gli auguri dai sudditi.

Federico di Danimarca intende insabbiare il tradimento

Proprio in concomitanza col suo augusto genetliaco, Mary ha ricevuto la Croce di Gran Commendatore di Dannebrogorden, che d’ora in poi potrà indossare quando vuole, nelle circostanze opportune.

In realtà, la Regina ha ereditato l’onorificenza da suo suocero Henrik, morto nel 2018. Dopo il restauro e la nuova crittografia, la Croce è stata consegnata a Sua Maestà. Attualmente appartengono all’Ordine di Dannebrogorden, la Regina Margherita II, il Principe Gioacchino, la Principessa Benedetta, il Re Carlo XVI Gustavo di Svezia e il Re Harald di Norvegia. E ora anche Mary di Danimarca, naturalmente.

Insomma, la Croce è diventa un regalo simbolico per dimostrare che la crisi coniugale è superata. Mary e Federico infatti si erano allontanati dopo che il Re era stato sorpreso a Madrid con un’altra donna, Genoveva Casanova, in atteggiamenti equivoci. Mary era persino fuggita da Corte. La situazione era talmente critica che Margherita II ha deciso di abdicare in favore del figlio per salvare il matrimonio.

Mary di Danimarca, i prossimi viaggi di Stato con suo marito

Mary e Federico hanno iniziato l’anno in un’atmosfera agghiacciata. Anche perché si vociferava che il Re fosse tornato in Spagna per una breve visita. Nei primi mesi del 2024 i due hanno partecipato separatamente alla maggior parte degli eventi, ma adesso le loro agende sono cambiate e cercano di farsi vedere più spesso insieme.

Il12 giugno visiteranno insieme le Isole Faroe e il 29 andranno in Groenlandia dove resteranno per una settimana. Ancora non è noto se saranno accompagnati dai figli. Da metà luglio e per quasi tutto agosto saranno in vacanza, per tornare al lavoro il 20 di agosto con un tour in Danimarca a bordo dello yacht reale, il Dannebrog.