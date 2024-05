Mary di Danimarca, è gelo col marito: 20 anni di matrimonio senza festa

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Mary di Danimarca non festeggia i 20 anni di matrimonio, è ancora gelo con suo marito Frederik dopo il tradimento di lui. La coppia salva le apparenze con la scusa di un viaggio ufficiale in Norvegia, iniziato proprio il 14 maggio, giorno del loro anniversario. Ma nemmeno le ragioni di Stato sembrano abbastanza forti per giustificare una tale decisione. Tutti concordano che ormai la relazione tra i due Sovrani è ridotta al lumicino.

Mary e Frederik di Danimarca, niente festa per i 20 anni di matrimonio

Il 14 maggio Mary e Frederik di Danimarca avrebbero dovuto festeggiare i loro 20 anni di matrimonio, una data significativa che meritava, a detta di tutti, un po’ più di considerazione. Quanto meno ci si sarebbe aspettati un nuovo ritratto ufficiale della coppia per celebrare il momento. E invece niente.

Il Re e la Regina consorte hanno fatto sapere che avrebbero festeggiato il loro anniversario di matrimonio in forma privata, assicurando che tra loro tutto va bene, ma sono troppo impegnati con il loro secondo tour ufficiale da quando sono diventati Sovrani lo scorso gennaio. L’augusta coppia infatti si trova in Norvegia per due giorni e ha un’agenda fitta di impegni, compreso un ricevimento di Stato proprio la sera del loro anniversario. Ciò significa che i doveri della Corona hanno il sopravvento sui legami privati.

Ma il viaggio, organizzato strategicamente proprio a partire dal giorno del loro anniversario, sembra nascondere un preciso piano per evitare senza troppi imbarazzi e pettegolezzi di festeggiare i loro 20 anni insieme.

Mary di Danimarca, la foto che rivela il gelo col marito

Per salvare le apparenze però Mary di Danimarca e Frederik hanno condiviso una foto che li ritrae insieme sullo yatch reale mentre arrivano a Oslo. I due si sono fatti fotografare abbracciati, mentre guardano fissi l’obiettivo sorridendo. Sembrano sereni, vestiti in abiti casual. Entrambi con smanicati blu, 100 grammi, quello di Mary è firmato Yeti. La Regina indossa occhiali da sole di Gucci e un pullover bianco a righe blu alla bretone.

Insomma alla apparenza una coppia felice, ma sotto è gelo totale. Non a caso, Mary e Frederik preferiscono una posa formale, senza nemmeno scambiarsi uno sguardo. Ma d’altro canto, quella non è la foto ufficiale del loro 20esimo anniversario di matrimonio. Di fatto, non c’è nessun ritratto realizzato per ricordare quel momento.

Non è la prima volta che Mary di Danimarca finge col marito per salvare la Monarchia. Il bacio che si era scambiata con Frederik all’indomani dell’incoronazione era tutt’altro che appassionato.

Si dice che la Regina Margherita abbia abdicato in favore del figlio, proprio per salvare il suo matrimonio con Mary, in funzione della stabilità della Corona, messa in pericolo dai tradimenti di lui.

Mary di Danimarca non perdona i tradimenti di Frederik

Frederik di Danimarca avrebbe avuto, o forse ce l’ha ancora, un’amante. La donna in questione si chiama Genoveva Casanova e vive a Madrid. Nel 2023 circolarono delle foto di loro due in atteggiamenti equivoci e subito dopo Mary se ne andò solo in Australia, suo Paese di origine.

Dopo l’incoronazione la storia sembra essere stata messa a tacere. Ma poco dopo emersero indiscrezioni su un nuovo viaggio di Frederik in Spagna dove si vociferava aveva ripreso contatti con la Casanova. Da quel momento Mary di Danimarca ha indossato una maschera e ha fatto buon viso a cattivo gioco, sopportando la presenza del marito. Ma nulla più…