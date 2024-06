Mary di Danimarca ha presenziato alla celebrazione per il diploma del figlio con un look elegantissimo

Mary di Danimarca è salita al trono danese solo da qualche mese ma, già in questo primo periodo di regno, la sovrana è riuscita a dimostrare la sua stoffa da regnante in fatto di look e di discrezione. Colpita da uno scandalo che ha scosso la monarchia e la sua vita privata negli ultimi mesi, Mary di Danimarca ha dimostrato di possedere la compostezza e la riservatezza che il suo ruolo le richiede.

La Regina, infatti, ha reagito alle insistenti voci che vogliono suo marito, il re Frederik di Danimarca, legato sentimentalmente a un’ex modella, Genoveva Casanova, con la solita classe che la contraddistingue e ha sempre dimostrato l’unità della sua famiglia, continuando a mostrarsi felice accanto al consorte. Anche in una recente occasione molto speciale, Mary di Danimarca ha dimostrato nuovamente la sua eleganza, soprattutto in fatto di stile.

Mary di Danimarca, il look per il diploma del figlio

La storia d’amore tra la Regina Mary di Danimarca e il Re Frederik è cominciata come una vera favola. I due, infatti, si sono conosciuti a Sidney, in Australia, terra natia della sovrana. L’incontro della coppia reale è stato del tutto fortuito, in un pub ma, da allora, i due non si sono più lasciati e dopo il matrimonio, che ha avuto luogo nel maggio del 2004, dal loro amore sono nati ben 4 figli.

Malgrado i recenti rumors che vogliono la coppia in crisi e il Re innamorato di un’altra donna, i due sono sembrati affiatati come sempre nella loro ultima apparizione pubblica, in occasione della festa per il diploma del primogenito Christian di Danimarca, erede al trono danese. Per l’occorrenza particolare, la Regina ha scelto un completo di lino gessato azzurro che fasciava con eleganza il suo fisico perfetto.

Il coordinato pantalone e giacca della Regina era certamente adatto per il momento importante del figlio ma è anche un capo d’abbigliamento utilizzabile in qualsiasi contesto, più o meno formale, durante la stagione estiva. La stoffa azzurra era gessata con righe bianche e sotto il capospalla Mary di Danimarca ha indossato un top in tinta con le linee del completo. La giacca della Regina era allacciata in vita da una cintura.

Mary di Danimarca ha accompagnato il suo outfit con un paio d’occhiali dalle lenti e dalla montatura blu e degli orecchini che spezzavano il suo stile monocolore perché adornati da pendenti gialli.

Diploma di Christian di Danimarca, tutta la famiglia reale alla festa

Christian di Danimarca si è diplomato, qualche mese dopo aver festeggiato i suoi 18 anni. Come da tradizione nel paese scandinavo, il Principe ha partecipato a una celebrazione di questo momento speciale con tutti i suoi compagni di scuola.

Per l’occasione Christian di Danimarca ha indossato un look total white in lino. Sulla testa, il cappello della scuola con il suo nome ricamato.

Anche il Re ha presenziato al momento importante del figlio e, per l’occasione, ha scelto un completo beije e una camicia azzurra.

I tre fratelli del futuro Re di Danimarca hanno scelto di restare nei toni del bianco e dell’azzurro per presenziare alla festa di diploma. Isabella di Danimarca, la maggiore, infatti, ha indossato una blusa azzurra con rouches sulle spalle. Josephine di Danimarca, invece ha abbinato un pantalone verde acceso a una camicia bianca ricamata. Infine Vincent di Danimarca ha scelto di essere più sportivo, indossando, per l’occasione, una polo bianca.