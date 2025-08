IPA Mary e Isabella di Danimarca

Mary di Danimarca è diventata Regina da poco tempo ma, in ogni sua apparizione pubblica, dimostra quanto sia perfetta per quest’importantissimo ruolo istituzionale, grazie al suo innato charme e al gusto nello scegliere dei look sempre raffinati e adatti al contesto. Così è stato anche di recente quando la Famiglia Reale Danese ha partecipato al cambio della guardia del Gråsten Palace, la loro residenza estiva.

Anche in quest’occasione pubblica, Mary di Danimarca è apparsa più bella che mai con un look elegante ma che seguiva anche le ultime tendenze di stagione. Accanto a lei la Principessa Isabella, invece, ha deciso d’osare, lasciandosi andare anche a un piccolo scivolone di stile.

Mary di Danimarca, l’abito a pois

Mary di Danimarca non perde occasione per dimostrare il suo fascino innato e la capacità d’ammaliare i sudditi con la sua bellezza. Anche l’1 agosto 2025, mentre si trovava in vacanza con la famiglia al Gråsten Palace, la prima donna del paese europeo è stata protagonista di un’apparizione pubblica con un look senza tempo, che le donava moltissimo.

Per assistere alla cerimonia del cambio della guardia, infatti, la sovrana ha indossato un abito nero, arricchito da pois bianchi, perfetto per essere chic ed eleganti anche in estate. Il vestito era firmato da Weill e arrivava quasi fino alle sue caviglie, slanciando la sua figura. La creazione sartoriale aveva un taglio in vita, una gonna ampia e delle maniche a palloncino, che davano uno stile romantico a tutto l’insieme.

La Regina ha accompagnato il suo look con un paio di sandali color cuoio, con cinturino sulla caviglia e dei gioielli poco evidenti. Uno stile studiato, quello della sovrana, che si adattava perfettamente ai mesi estivi. Nessun incidente, questa volta, per Mary di Danimarca che, qualche giorno prima, durante la cerimonia d’accoglienza della Famiglia Reale nella residenza estiva, era stata punta da una vespa.

Isabella di Danimarca, lo scivolone

Mary e Federico di Danimarca si stanno concedendo una pausa dai numerosi doveri reali, passando dei giorni all’insegna del relax insieme alla loro famiglia al Gråsten Palace. Già in precedenza, però, i due si erano concessi un soggiorno all’estero insieme ai due figli minori Josephine e Vincent.

I due Principini stanno soggiornando con loro anche nella residenza estiva e al gruppo famigliare si è aggiunta la Principessa Isabella, da poco diventata maggiorenne, mentre arriverà solo in seguito l’erede al trono Christian. La maggiore delle figlie dei sovrani ha scelto un look giovane e colorato per prendere parte alla cerimonia del cambio della guardia, indossando una gonna maxi con stampe colorate di La DoubleJ. La creazione sartoriale aveva un fascino gitano, non perdendo però punti in eleganza, e presentava una base bianca e dei disegni nei toni del blu, del verde, del viola e del giallo. La gonna era animata anche da dei volant.

Isabella di Danimarca ha completato il suo look con una camicetta leggera bianca ma ha scelto di fermare i suoi capelli dietro la nuca con un semplice mollettone. Un hairstyle che non ci si aspetta certamente da una Principessa.

La piccola di casa, Josephine, invece ha indossato un mini dress di Ba&Sh in tessuto leggero verde e bianco, adatto alla sua giovane età. Elegantissimi anche i due uomini del quadretto famigliare, con Federico X che ha indossato un pantalone beige e una camicia blu e Vincent che ha scelto un pantalone marrone chiaro e una camicia bianca.