La Principessa Isabella di Danimarca presto compirà i suoi diciott'anni e, per l'occasione, ha presenziato a un concerto con un look elegante e sorprendente

Fonte: IPA Isabella di Danimarca

Il 21 aprile 2025 sarà una giornata di festa in tutta la Danimarca perché la Principessa Isabella compirà i suoi 18 anni. Per celebrare al meglio la maggiore età della secondogenita di Mary e Federico di Danimarca sono stati organizzati due diversi eventi nel regno, con un impegno economico sorprendente.

Il 15 aprile 2025 la Famiglia Reale Danese ha preso parte a un concerto in onore della Principessa Isabella che ha avuto luogo al Royal Danish Theatre di Copenaghen. Per l’occasione speciale le teste coronate danesi hanno sfoggiato degli outfit da gran gala.

Isabella di Danimarca, Principessa moderna

Mary e Federico di Danimarca hanno vissuto una storia d’amore da favola che li ha portati fin sull’altare il 14 maggio 2004. Dalla loro unione sono nati ben quattro figli: l’erede al trono, il Principe Christian, la Principessa Isabella e una coppia di gemelli, i Principi Vincent e la Principessa Josephine di Danimarca.

Se il primogenito ha già compiuto i suoi 18 anni e sta affrontando la sua formazione militare per diventare, in futuro, Re, la Principessa Isabella raggiungerà la maggiore età il 21 aprile 2025. Per festeggiare questo passaggio fondamentale della vita della figlia del Re e della Regina è stato lanciato un appello ufficiale ai giovani del paese e, nella serata del 15 aprile 2025, in molti hanno assistito a un concerto in suo onore.

Isabella di Danimarca ha scelto d’indossare per l’occasione un vero e proprio abito da Principessa, con la classica gonna ampia in tulle. Ma l’esponente della Casa Reale Danese ha modernizzato il look classico da figlia del sovrano scegliendo una colorazione inedita. Il vestito della Principessa, infatti, era di colore blu navy con ricami gioiello sulla schiena.

Fonte: IPA

L’abito era aderente nella parte superiore, scollatura dritta e taglio sotto il seno. Il tulle blu della creazione sartoriale era completamente decorato da punti luce argento e, sulla schiena il vestito era arricchito da una grande applicazione a forma floreale.

Fonte: IPA

La Principessa ha completato il suo look con una pochette in tinta, con delle scarpe col tacco nere, un bracciale rigido in oro bianco e un paio d’orecchini pendenti in diamanti, che le sono stati prestati dalla mamma, la Regina Mary di Danimarca.

Famiglia Reale Danese, i look

Mary e Federico di Danimarca sono apparsi felici e orgogliosi al concerto in onore della figlia, a cui ha partecipato l’intera Famiglia Reale Danese. Per l’occasione la Regina ha deciso d’indossare un look riciclato ma simbolico.

Si trattava, infatti, di un completo composto da un top in raso nero e da una straordinaria gonna beije con grandi applicazioni in tinta. La creazione sartoriale è stata confezionata da Malene Birger e Mary Di Danimarca l’ha sfoggiata per la prima volta nel 2007, anno di nascita di Isabella.

Fonte: IPA

Elegantissima ma dal look sbarazzino, la figlia minore, la Principessa Giuseppina, che ha indossato una tuta blu con maniche a mantella, decorate da due strisce di stoffa con paillettes. I tre uomini di casa, il Re Federico e i Principi Cristian e Vincent hanno sfoggiato degli smoking per l’occasione, nei colori del blu elettrico e del nero.

Fonte: IPA

Un tocco di colore l’ha dato la Regina Madre Margherita, che ha scelto per l’occasione un completo composto da gonna lunga e top viola, con il corpetto decorato dal pizzo.