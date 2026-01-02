Mary di Danimarca festeggia il 2026 vestita d’oro. Isabella ancora esclusa

Getty Images Mary di Danimarca

Mentre per molti le feste sono sinonimo di pausa e valigie pronte, in Danimarca il Primo gennaio ha un significato ben diverso. La Famiglia Reale non si ferma e, come da tradizione, inaugura l’anno con il ricevimento ufficiale di Capodanno ad Amalienborg. A fare gli onori di casa sono Re Frederik X e la Regina Mary, davanti a rappresentanti delle istituzioni e della società danese: un appuntamento fisso, che segna l’inizio del calendario Reale.

Il look di Mary di Danimarca

Ad attirare l’attenzione, più di ogni altra cosa, è stata proprio Mary di Danimarca, che ha scelto di dare il benvenuto al 2026 puntando su un look già visto ma profondamente rinnovato. L’abito dorato firmato Jesper Høvring, indossato per la prima volta nel 2017, è stato completamente trasformato. Della versione originale resta solo la gonna, mentre il resto è stato ripensato con un corpetto più strutturato e maniche in pizzo, che conferiscono all’insieme un’aria più rigorosa. Una scelta che rispecchia bene il suo modo di essere Regina: elegante, ma senza ostentazioni inutili, attenta al valore di ciò che già possiede. Sul capo, la bandeau di diamanti, uno di quei gioielli che Mary ama reinterpretare, usando all’occorrenza anche come collana.

Tra gli ospiti, grande attenzione per il Principe Christian, sempre più a suo agio nel ruolo di erede al Trono. Alto, composto, in frac, si è concesso ancora qualche giorno di pausa prima del ritorno in caserma, dove prosegue la sua formazione militare. Chi invece non c’era era la principessa Isabella, assenza che non è passata inosservata, soprattutto perché la secondogenita dei Sovrani ha ormai raggiunto la maggiore età proprio nel 2025. Secondo quanto riportato dalla giornalista Natasja Crone, la scelta sarebbe legata al fatto che la Casa Reale non ha ancora deciso se Isabella avrà un ruolo ufficiale attivo. Inoltre, non avendo concluso gli studi superiori, la priorità resterebbe la sua formazione. Un dettaglio che non cambia però la percezione del pubblico: Isabella è tra i membri più apprezzati della Famiglia, subito dopo i genitori e il fratello maggiore.

Gli ospiti del ricevimento

Il colpo d’occhio complessivo è stato, come sempre, molto curato. La principessa Marie, accanto a Joachim, ha scelto di riproporre lo stesso abito dell’anno scorso, mentre Benedikte, zia del Re, ha sorpreso con un vestito in broccato rosa e oro, impreziosito da uno spacco inaspettato. La Regina Margrethe, fedele al suo stile deciso, ha puntato su un fucsia brillante e sulla tiara Nassut, dono ricevuto dalla Groenlandia.

Ed è proprio la Groenlandia il filo rosso che attraversa la serata. Frederik X l’ha ricordata con parole sentite nel suo discorso di fine anno, parlando di un popolo che resiste con forza e orgoglio nonostante le difficoltà. Un omaggio ribadito anche a tavola, con un menù che include ingredienti provenienti dall’isola, dal granchio delle nevi all’anatra selvatica.

Tra tradizione, stile e qualche assenza che ha destato preoccupazione per il futuro, la Monarchia danese apre così il 2026: senza strappi (evidenti), ma con messaggi ben chiari.

