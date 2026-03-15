Mary di Danimarca in look safari, ma tutti guardano i suoi piedi

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Getty Images Frederik e Mary di Danimarca in Australia

Per Mary di Danimarca, l’Australia non è solo una tappa di Stato: è casa. E nel cuore del deserto sceglie di celebrarla con un safari look sorprendentemente chic. Dimostrando ancora una volta di essere una delle reali più eleganti del panorama internazionale.

Il ritorno di Mary di Danimarca in Australia

Accanto a Re Frederik X, Mary ha intrapreso una visita di Stato di sei giorni nel Paese in cui è nata e cresciuta, prima che il destino la portasse alla corte danese.

Un ritorno che ha inevitabilmente un valore simbolico. Per la Regina Mary, infatti, l’Australia non è soltanto una tappa diplomatica, ma il luogo delle origini e della famiglia.

Non è raro che torni qui quando gli impegni ufficiali lo consentono, ma farlo da sovrana, accanto al marito, assume un significato completamente diverso.

Il viaggio unisce quindi diplomazia e dimensione personale, con un programma pensato per rafforzare i rapporti politici, economici e culturali tra Danimarca e Australia, ma anche per celebrare un legame che, nel caso di Mary, è profondamente emotivo.

Le prime immagini della visita sono state condivise dalla Casa Reale danese attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Gli scatti raccontano l’arrivo della coppia reale nel Parco Nazionale di Uluru-Kata Tjuta, uno dei luoghi più iconici del continente australiano.

Qui Frederik e Mary di Danimarca hanno iniziato il loro programma ufficiale, accolti dai rappresentanti del popolo Aṉangu, custodi tradizionali di queste terre da migliaia di anni. Durante la visita, i coniugi hanno assistito a una danza cerimoniale Inma, un momento di grande valore culturale che celebra le tradizioni e la spiritualità delle comunità indigene.

Il tour è poi proseguito al centro culturale del parco nazionale, uno spazio dedicato alla storia, alle tradizioni e alla visione del mondo dei popoli originari dell’area. Un luogo pensato per avvicinare i visitatori alla cultura Anangu e per preservare la memoria di queste comunità.

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Tra gli appuntamenti anche una sosta al Kulata Academy Café, dove il Re e la Regina della Danimarca hanno incontrato alcuni giovani studenti impegnati nella formazione nel settore turistico e dell’ospitalità. Il locale fa parte della National Indigenous Training Academy, un programma che offre formazione professionale e tirocini retribuiti ai giovani indigeni per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro.

La giornata si è conclusa con uno dei momenti più suggestivi del viaggio: il tramonto su Uluru, il gigantesco monolite di arenaria che al calare del sole si tinge di rosso intenso. Un panorama quasi cinematografico, che ha regalato ai royal uno dei momenti più iconici del soggiorno australiano.

Mary di Danimarca riscrive il safari style

Come spesso accade nelle apparizioni pubbliche, anche in questa occasione lo stile di Mary non è passato inosservato. Per la visita nel parco nazionale, la 54enne ha scelto un look pratico ma elegantemente calibrato sul paesaggio australiano.

L’outfit era composto da una blusa fluida color sabbia con stampa geometrica, abbinata a una gonna lunga beige dal taglio dritto, caratterizzata da un piccolo spacco frontale che aggiungeva movimento alla silhouette.

A segnare il punto vita, una cintura marrone che definiva con discrezione la linea del look.

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Ma il vero twist fashion c’è stato con le scarpe. Mary ha prima indossato dei classici scarponcini da trekking neri, scelta prevedibile per un’escursione nel deserto. Poco dopo, però, è stata avvistata con delicate ballerine nude: un cambio inatteso che ha aggiunto leggerezza e femminilità al look.

A completare l’insieme, due accessori perfetti per il clima australiano: un fedora color sabbia e un ventaglio. Due dettagli che hanno elevato il look da semplice abbigliamento da viaggio ad autentica dichiarazione di stile.

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Re Frederik ha invece optato per un’estetica più casual: camicia blu scuro, pantaloni beige e scarpe comode. Informale ma perfettamente adatto alla visita.