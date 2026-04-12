Mary di Danimarca in lutto: “Il mio cuore è pesante, il mio amato padre è morto”

Si erano rivisti da poco, in occasione del tour australiano della coppia reale: Mary di Danimarca ha detto addio al suo amato padre, il professor John Dalgleish Donaldson

IPA Mary di Danimarca annuncia la morte del padre

Una domenica triste e dolorosa per la Regina di Danimarca. Come riportato sui social della monarchia, Mary ha detto addio al padre John Dalgleish Donaldson, a cui era legatissima e che aveva visto l’ultima volta di recente, proprio per via delle sue condizioni di salute precarie.

Le dolorose parole della Regina

“Il padre della Regina è morto. È con grande tristezza che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del padre, il professor John Dalgleish Donaldson, a Hobart, Tasmania. Aveva 84 anni“. Esordisce così il post condiviso sui social della Famiglia Reale danese, per dare il triste annuncio.

Mary di Danimarca si è chiusa nel dolore, ma ha deciso di rilasciare una breve dichiarazione: “Il mio cuore è pesante e i miei pensieri sono grigi. Il mio amato padre è morto. Ma so che quando il dolore si placherà, i ricordi si illumineranno, e ciò che rimarrà più forte è l’amore e la gratitudine per tutto ciò che mi ha dato e insegnato”.

Come si legge nello stesso post, “il professor John Donaldson era da molto tempo consapevole della sua età” e la Regina lo aveva visto l’ultima volta a marzo, trascorrendo insieme dei bei momenti approfittando del tour in Australia in compagnia del marito, Re Frederik. La Famiglia Reale ha già stabilito che i funerali si terranno in forma privata, aggiungendo che chiunque volesse inviare le condoglianze alla Regina potrà farlo sul sito Kongehuset.dk.

Chi era John Dalgleish Donaldson?

Classe 1941, John Donaldson era nato a Port Seton, in Scozia. Dopo essersi laureato in matematica e fisica presso l’Università di Edimburgo, nel 1963 si era trasferito in Australia, stabilendosi in Tasmania. È in questo luogo del cuore che ha vissuto fino all’ultimo istante.

Donaldson ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università della Tasmania e in seguito è diventato professore di matematica applicata, ma la sua carriera non si è limitata all’Australia. Ha insegnato in diverse università nel mondo, tra cui la University of Houston in Texas e la KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) in Corea del Sud.

Il professore si è sposato due volte, la prima con Henrietta Clark Horne, madre dei suoi quattro figli Jane, Patricia, John e Mary. Henrietta è purtroppo scomparsa nel 1997 a causa di complicazioni dopo un intervento al cuore. Qualche anno dopo ha ritrovato l’amore al fianco di Susan Elizabeth Horwood, nota scrittrice britannica che scrive con lo pseudonimo di Susan Moody che ha sposato nel 2001.

Se Mary di Danimarca è una Regina molto amata dal suo popolo, d’altra parte anche il padre è riuscito a far breccia nel cuore dei sudditi, nonostante la sua presenza sempre molto discreta. I media danesi gli hanno affibbiato anche un nomignolo affettuoso, soprannominandolo “il matematico del Re”. Inoltre il 14 maggio 2004, giorno del matrimonio di sua figlia Mary con l’allora Principe Ereditario Frederik, la Regina Margrethe gli ha conferito il grado di Cavaliere di Gran Croce, che rappresenta la classe più alta dell’Ordine del Dannebrog, uno dei due ordini cavallereschi del Regno di Danimarca.