Mary di Danimarca, apparizione pubblica per il compleanno del marito. Ma la suocera resta in ospedale

Mary è apparsa accanto a Re Frederik per il suo 58esimo compleanno: i due si sono affacciati, come di consueto, dal balcone di Amalienborg

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Mary di Danimarca

La Famiglia Reale danese si è affacciata ancora una volta dal balcone di Amalienborg, ma questa volta l’immagine di festa aveva una sfumatura più delicata. Re Frederik ha celebrato il suo 58esimo compleanno insieme alla moglie Mary di Danimarca e ai figli più piccoli, i gemelli Vincent e Josephine, salutando la folla riunita a Copenaghen. Una scena familiare, ormai diventata tradizione dopo la salita al trono del sovrano, ma accompagnata da una notizia che ha inevitabilmente spostato l’attenzione di tutti i presenti e della stampa: la Regina Margrethe, madre di Frederik, è ricoverata in ospedale.

Mary di Danimarca al balcone con Re Frederik

Mary di Danimarca è tornata protagonista di un’apparizione pubblica molto attesa, quella per il compleanno del marito. Accanto a Re Frederik, la sovrana ha salutato i cittadini dal balcone del Frederik VIII’s Palace, ad Amalienborg, mostrando la consueta compostezza che negli ultimi anni l’ha resa una delle figure più seguite tra le royal europee.

Con loro c’erano il Principe Vincent e la Principessa Josephine, 15 anni, i più giovani dei quattro figli della coppia. Assenti invece il Principe Christian e la Principessa Isabella: in particolare, secondo la stampa danese, l’erede al trono sarebbe stato impegnato nell’ultima parte di un’esercitazione legata al suo percorso militare. Una mancanza notata, certo, ma non inattesa.

Il momento sul balcone ha confermato anche il ruolo sempre più centrale di Mary. Se Frederik è il volto della monarchia dopo l’abdicazione della madre, la Regina consorte continua a rappresentare il punto di equilibrio tra immagine istituzionale e vicinanza al pubblico. E in una giornata così particolare, la sua presenza ha avuto un peso ancora più evidente.

La Regina Margrethe resta in ospedale: cosa è successo

Dietro i sorrisi del compleanno reale, però, c’è la preoccupazione per la Regina Margrethe. La Casa Reale danese ha comunicato che l’ex sovrana è stata ricoverata al Rigshospitalet di Copenaghen dopo che una Tac ha evidenziato un grosso coagulo nella zona dell’anca, conseguenza di una precedente caduta. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, sono compatibili con la situazione e Margrethe dovrebbe restare in ospedale per alcuni giorni.

Non si tratta del primo ricovero recente per la Regina, 86 anni. Solo poche settimane fa era stata portata in ospedale per un problema cardiaco e sottoposta a un intervento di angioplastica coronarica. Dopo le dimissioni e il rientro a Fredensborg, aveva già cancellato alcuni impegni pubblici, segnale di una ripresa ancora da seguire con cautela.

Frederik, parlando con la stampa durante la Royal Run, ha provato a stemperare la tensione con una frase affettuosa sulla madre: “Ho una mamma piuttosto forte”. Il sovrano ha anche spiegato di volerle fare visita non appena possibile, lasciando intendere quanto il momento sia delicato anche sul piano familiare.

Il nuovo equilibrio della monarchia danese

La giornata racconta bene la fase che sta vivendo la monarchia danese. Da una parte c’è Frederik, diventato Re nel gennaio 2024 dopo la storica abdicazione di Margrethe, la prima volontaria in Danimarca da quasi nove secoli. Dall’altra c’è Mary, chiamata a dare continuità, presenza e stabilità a una corona che negli ultimi anni ha attraversato passaggi importanti.

Margrethe, pur avendo lasciato il trono, non è mai uscita davvero dalla scena pubblica: ha mantenuto il titolo di Regina e ha continuato a partecipare agli impegni ufficiali quando la salute glielo ha permesso. Per questo la sua assenza nel giorno del compleanno del figlio si è sentita ancora di più. Ma ci ha pensato Mary a trasmettere serenità al consorte, con una presenza elegante e delicata, che dà sostegno in queste ore complesse.