Mary di Danimarca, la foto privata mentre coccola i suoi cani

Fonte: IPA Mary di Danimarca

Mary di Danimarca ha mandato in visibilio i suoi follower postando su Instagram uno scatto tutto trame domestiche e zampe pelose: lei, seduta a terra nella Chancellery House, stringe a sé i Border Collie di famiglia, Grace e Coco. Niente posa ufficiale, niente stucchi dorati in primo piano: solo una regina in leggings blu e coda alta, col viso rilassato e lo sguardo tenero rivolto alle sue due fedelissime. “Ora sono in partenza. Ne ho dovute lasciare due non proprio contente di non venire,” ha scritto nella didascalia, riferendosi alle due cagnoline.

Una battuta che ha mostrato il lato più spiritoso e spontaneo di Mary, poco incline alle smancerie ma perfettamente a suo agio tra coccole e pelo arruffato. La foto, scattata nel cuore della residenza estiva a Fredensborg, ha acceso i riflettori su un angolo raramente visibile della vita reale.

La foto tenera di Mary di Danimarca con i suoi due cani Grace e Coco

La foto ritrae la Regina Mary accovacciata sul pavimento di Chancellery House mentre coccola i suoi Border Collie, Grace e Coco, prima di un impegno ufficiale. Mary indossa un completo sportivo blu, un abbigliamento insolitamente casual per una sovrana, che sottolinea l’atmosfera intima dello scatto.

I due cani di casa si godono le coccole sul pavimento all’ingresso della residenza. Nella stanza spiccano uno specchio dorato e uno sgabello decorato, elementi d’arredo d’epoca in linea con lo stile tradizionale della dimora.

Fredensborg Palace: com’è fatto l’elegante rifugio estivo della famiglia reale

La Chancellery House, costruita nel 1731 per ospitare ministri e funzionari di corte durante i soggiorni reali, è la seconda residenza estiva dei reali danesi nel complesso del Palazzo di Fredensborg. Ha conservato il fascino del XVIII secolo: soffitti a stucco, porte con dettagli in ferro battuto e antiche carte da parati in stile chinoiserie ne adornano gli interni. La residenza vanta anche un valore affettivo. La regina Ingrid (madre della regina Margrethe II) vi abitò fino alla sua scomparsa nel 2000, e Mary e Frederik vi hanno trascorso i primi anni di matrimonio dal 2004 al 2010, durante la ristrutturazione di Amalienborg. Oggi la coppia reale la utilizza soprattutto d’estate: con l’arrivo della bella stagione la famiglia si trasferisce a Fredensborg, rinnovando una tradizione.

Lo scatto condiviso su Instagram mostra alcuni dettagli distintivi dell’ingresso di Chancellery House: un elegante pavimento in pietra, un’antica cassettiera in legno e un grande specchio con cornice dorata. L’arredamento è sobrio ma raffinato, coerente con lo stile storico della residenza, che unisce elementi d’epoca e tocchi personali della famiglia reale.

Mary e la Royal Run: sport e famiglia per la regina di Danimarca

Mary si stava preparando per la Royal Run, l’evento sportivo ideato da re Frederik per spingere i danesi a muoversi di più. Edizione 2025: presenti tutti e cinque, in perfetto coordinamento. Lei ha scelto i 5 km a Korsor, poi si è messa a distribuire medaglie col sorriso di chi ha già vinto. Frederik ha fatto lo stesso a Horsens, mentre i figli, Christian in testa, seguito da Isabella, Vincent e Josephine, si sono divisi tra chilometri e miglia, ciascuno con passo deciso e spirito competitivo.