La storia d’amore di Frederik e Mary di Danimarca

Una conoscenza nata per caso in un pub di Sydney che si è trasformata in un grande amore, portando alla corte danese la prima australiana diventata Regina

Fonte: IPA Mary e Frederik di Danimarca

Un incontro casuale a Sidney e un amore che va oltre le distanze, trasformando una giovane australiana in regina consorte di una delle monarchie più antiche del continente.

La love story tra Mary Donaldson e Frederik di Danimarca è una vera fiaba moderna tra le più affascinanti nella storia delle monarchie europee.

Il primo incontro a Sydney

Durante i Giochi Olimpici del 2000, che si svolgono in Australia, l’allora Principe ereditario Frederik conosce una giovane donna molto bella, proveniente dalla Tasmania, Mary Donaldson, laureata in legge e commercio con un lavoro presso l’agenzia pubblicitaria Young and Rubicam a Sidney.

L’incontro avviene in un pub della città, lo Slip Inn, Frederik è in compagnia del fratello minore Joachim, del Principe Nikolaos di Grecia e Danimarca e della Principessa Märtha Louise di Norvegia; Mary è con una sua amica.

Frederik non rivela subito di essere un principe presentandosi a Mary semplicemente come “Fred” e lei, durante un’intervista rilasciata alcuni anni fa a 60 Minutes Australia, racconta: “La prima volta che ci siamo incontrati ci siamo stretti la mano e non sapevo che fosse il principe ereditario di Danimarca. Mezz’ora dopo qualcuno si è avvicinato e mi ha detto: ‘Sai chi sono queste persone?’”.

Lui ha trentadue anni, lei ventotto e dopo aver parlato insieme tutta la sera decidono di scambiarsi i numeri di telefono iniziando così una conoscenza. “È stata una di quelle relazioni in cui ci siamo avvicinati sempre di più, nonostante la distanza geografica”, ha detto Frederik in un’intervista con 60 Minutes Australia nel 2003.

Il futuro predetto da una cartomante

L’incontro era stato predetto tempo prima a Mary da una cartomante in un mercatino delle pulci di Sidney. Dopo aver scelto le carte, l’indovina aveva detto all’ignara Mary che avrebbe incontrato un uomo straniero, sarebbe diventata famosa e si sarebbe trasferita in Europa.

“Così me ne sono andata e ho pensato: ‘Beh, sì, è stato molto divertente, ma niente di più'”, ha raccontato la stessa Mary a Jens Andersen – autore di Under the Bar, una biografia autorizzata di Re Frederik.

Questo incontro casuale segna l’inizio di una relazione che avrebbe superato confini geografici e culturali.

L’amore che supera la distanza

Mary e Frederik intraprendono, infatti, una relazione segreta a distanza, con visite reciproche tra Australia e Danimarca. Nel 2001 la storia diventa di dominio pubblico e alla fine dell’anno, Mary si trasferisce in Danimarca, dopo un periodo trascorso a Parigi insegnando inglese.

A Copenaghen, la futura Regina consorte inizia un processo di adattamento che include l’apprendimento della lingua danese, la conversione alla Chiesa luterana e la conoscenza delle tradizioni reali.

La proposta di matrimonio nella Città Eterna

Nel settembre 2003, i due giovani innamorati sono in vacanza a Roma quando Frederik fa la proposta di matrimonio a Mary. Il Principe chiede la sua mano pronunciando questa romantica frase: “Tu non puoi dire di no, non devi dire di no, devi dire di sì”.

Il 24 settembre 2003, la corte danese annuncia l’intenzione della Regina Margherita II di dare il suo consenso al matrimonio, ufficializzato con il fidanzamento l’8 ottobre dello stesso anno.

Dopo la conferenza stampa di rito, Frederik e Mary si presentano sul balcone del Palazzo di Amalienborg a Copenaghen per salutare il pubblico, riunito per celebrare le nozze annunciate.

Il royal wedding danese

Il 14 maggio 2004, nella cattedrale di Copenhagen, il Principe ereditario sposa la borghese Mary Donaldson alla presenza di molti esponenti delle case regnanti e non. Mary indossa un abito disegnato dallo stilista danese Uffe Frank e un velo di pizzo irlandese appartenente alla famiglia reale, indossato per la prima volta nel 1905 dalla nipote della Regina Vittoria, Margaret di Connaught.

Fonte: IPA

Nell’abito, all’altezza del cuore, viene cucita una piccola tasca nascosta che contiene la fede della madre scomparsa nel 1997 e in omaggio alla sua terra d’origine, la sposa include nel bouquet l’eucalipto australiano. Dopo la cerimonia, la coppia partecipa a un ricevimento al Palazzo di Fredensborg, seguito da una luna di miele in Groenlandia.

Famiglia, figli e doveri istituzionali

La coppia mette al mondo quattro figli: Christian, oggi erede al trono, nato nel 2005, Isabella, di due anni più piccola e i due gemelli, Vincent e Josephine nati nel 2011.

Fonte: IPA

La loro vita si divide tra famiglia e impegni pubblici in patria e all’estero. I danesi non vendono l’ora di ammirare le foto della famiglia durante le vacanze annuali estive o sulla neve, per poter vedere anche i figli di Frederik e Mary che non prendono quasi mai parte agli impegni pubblici.

Per i diciannove anni di matrimonio della coppia, a maggio 2023, il Principe Frederik scrive pubblicamente sulla pagina Instagram ufficiale della famiglia reale danese un affettuoso dolce messaggio alla moglie: “Oggi io e mia moglie festeggiamo il nostro anniversario di matrimonio. Un giorno molto speciale per entrambi, che ci piace celebrare, preferibilmente con i nostri quattro figli. Quest’anno coincide con la Festa della Mamma. Pertanto, un saluto speciale e affettuoso a te, Mary, come sposa e come madre”.

Scandalo a corte

Pochi mesi dopo però uno scandalo inaspettato travolge la coppia dei Principi ereditari: una rivista spagnola pubblica delle foto rubate che ritraggono Frederik a Madrid in compagnia della messicana Genoveva Casanova, sostenendo che i due hanno trascorso tutta la serata insieme.

Nonostante la smentita categorica di Genoveva Casanova e l’affermazione del portavoce della famiglia reale che definisce la vicenda soltanto un’insinuazione, le speculazioni sulla presunta breve relazione extraconiugale del Principe continuano a circolare.

Ma non c’è il tempo per approfondire la notizia perché ne arriva una più grande: la Regina Margherita annuncia di voler abdicare dopo oltre cinquant’anni di regno: “Ho deciso che ora è il momento giusto. Il 14 gennaio 2024, 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre, lascerò il trono di Danimarca. Lascio il trono a mio figlio, il Principe ereditario Frederik”.

Ufficialmente la Regina attribuisce l’improvvisa decisione alla sua salute, ma alcune fonti sostengono che l’abdicazione di Margherita II sia una mossa per salvare il matrimonio del figlio, dopo le voci sulla presunta liaison.

Re Frederik e la Regina della Tasmania

Così, nella data scelta, la Regina Margherita II abdica in favore del figlio Frederik, rendendo Mary la prima Regina consorte australiana di una monarchia europea. La cerimonia di proclamazione si tiene al Palazzo di Christiansborg, segnando l’inizio di una nuova era per la monarchia danese.

Fonte: IPA

Pochi mesi dopo, Mary e Frederik celebrano il loro ventesimo anniversario di matrimonio con una visita di stato in Norvegia, unendo la celebrazione familiare e privata ai doveri reali. Nonostante le sfide e le pressioni della vita pubblica, la loro relazione si è trasformata da una storia d’amore moderna in una fiaba reale, rimanendo un esempio di amore duraturo e impegno reciproco.