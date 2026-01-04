Mary e Frederik di Danimarca, sudditi in rivolta per lo stipendio del Principe Joachim

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mary e Frederik di Danimarca

Anche la monarchia danese è alle prese con un parente scomodo. Da qualche settimana c’è rabbia tra i sudditi per lo stipendio del Principe Joachim, il fratello minore di Re Frederik e dunque cognato della Regina Mary Donaldson. Sebbene Joachim non svolga regolarmente incarichi ufficiali per la Casa Reale, sia lui che sua moglie, Marie Cavallier, fanno saltuariamente delle apparizioni come membri della famiglia reale. Impegni per i quali i danesi non sono più disposti a pagare. Almeno, non a questo prezzo così elevato.

Mary di Danimarca, rabbia dei sudditi per lo stipendio del cognato

Stando a quanto emerso grazie al quotidiano Se oh Hør, il Principe Joachim – il figlio più piccolo della Regina Margherita di Danimarca – vive negli Stati Uniti con la sua famiglia e riceve mezzo milione di euro all’anno, pur non ricoprendo un ruolo ufficiale.

Una cifra decisamente scandalosa, considerando che non figura nell’agenda ufficiale di palazzo. Attualmente, a rappresentare la Corona danese sono Mary e Frederik, oggi sovrani in carica, la Regina Madre, che ha abdicato appena due anni fa, e il Principe Christian, ormai maggiorenne e progressivamente coinvolto nei compiti istituzionali riservati all’erede. Gli altri figli della coppia, ancora minorenni, sono invece impegnati nel percorso di studi.

Non è la prima volta che il nome del Principe Joachim finisce al centro del dibattito pubblico in Danimarca. Fino a tre anni fa, infatti, tutti i suoi figli – sia quelli avuti dal primo matrimonio con Alexandra Manley sia quelli nati dall’unione con Marie Cavallier – godevano del titolo di Principe e Principessa. Una situazione che una parte consistente dell’opinione pubblica considerava un eccesso di privilegi puramente onorifici, spingendo il Paese a chiedere un intervento diretto della sovrana.

La risposta della Regina Margherita non si fece attendere. Con una decisione netta, Nikolai, Felix, Henrik e Athena persero i titoli reali e assunsero quello di Conti di Monpezat. Un atto simbolico ma incisivo, che segnò una svolta nella gestione della monarchia danese.

La scelta fu accolta con ampio consenso: per molti rappresentò la prova di una Regina capace di ascoltare il sentimento del suo popolo e di agire di conseguenza. Non a caso, si trattò di uno degli ultimi provvedimenti adottati da Margherita prima dell’abdicazione, un modo per consegnare una monarchia più snella e definita al figlio Frederik.

Un gesto che, di fatto, alleggerì anche il futuro sovrano da una decisione potenzialmente divisiva. Diversa, però, la reazione all’interno della famiglia di Joachim: la perdita dei titoli fu vissuta come un duro colpo, alimentando malumori e tensioni per quello che venne percepito come un ridimensionamento del prestigio dinastico.

IPA

Cosa faranno Mary e Frederik di Danimarca?

A distanza di tre anni, il clima in Danimarca sembra essersi ulteriormente irrigidito. L’opinione pubblica chiede un passo in più: non vuole più sostenere membri della famiglia reale il cui ruolo appare poco definito. Dopo aver già ridimensionato titoli e privilegi dei parenti più “periferici”, ora l’attenzione si sposta sull’assegno destinato a Joachim, oggi tra le figure meno popolari della monarchia danese.

Negli ultimi anni, il 56enne ha diviso il proprio tempo tra impegni professionali e vita privata all’estero. Prima a Parigi, in qualità di addetto alla Difesa presso l’Ambasciata danese, poi a Washington, dove ricopre lo stesso incarico. Nel settembre 2023, l’intera famiglia si è trasferita negli Stati Uniti per seguirlo nel nuovo ruolo.

Una scelta che ha acceso ulteriori polemiche. Oltre all’appannaggio annuo di circa mezzo milione di euro, citato dalla stampa danese, il figlio minore della Regina Margherita percepisce anche uno stipendio legato al suo incarico diplomatico negli Stati Uniti. Una doppia entrata che molti cittadini giudicano eccessiva e poco giustificabile, almeno in rapporto a un effettivo contributo all’istituzione monarchica.

Per la prima volta, i sovrani Mary e Frederik si trovano di fronte a una decisione delicata che riguarda uno dei membri più controversi della famiglia reale. Alla luce del crescente malcontento popolare, la domanda è inevitabile: continueranno a garantire a Joachim il sostegno economico della Corona o decideranno di interromperlo? Una scelta che, questa volta, dovranno affrontare da soli, senza il supporto di Margherita, ormai fuori dalla scena.

