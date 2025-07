Nikolai e Felix, i nipoti di Re Frederik di Danimarca

IPA Felix e Nikolai di Monpezat, nipoti di Re Frederik X di Danimarca

Nikolai e Felix sono due “ex principi” danesi votati alla moda. Il primo ha calcato le passerelle di Dior e Burberry, il secondo ha posato per Georg Jensen, simbolo del design nordico. Quella dei fratelli Monpezat, primi nipoti della Regina Margherita di Danimarca non è più soltanto una favola reale, ma il racconto di due affascinanti giovani che si stanno costruendo un’identità lontana dalla corte, pur restando saldamente legati, soprattutto dai legami di cuore, alla corona.

In un’intervista rilasciata alla rete televisiva danese DR, andata in onda il 28 agosto 2024, giorno del suo venticinquesimo compleanno, Nikolai ha esclamato: “Non puoi scappare da te stesso e io terrò sempre la testa alta e porterò sempre il nome della mia famiglia con onore”.

Due fratelli modelli

Nikolai William Alexander Frederik nato nel 1999 e il fratello minore Felix Henrik Valdemar Christian, nato nel 2002, sono i figli del Principe Joachim, secondogenito della Regina Margherita II, e della sua prima moglie, la Contessa Alexandra di Frederiksborg – nata Manley, di origini anglo-cinesi. Nikolai e Felix hanno anche un fratello, Henrik, e una sorella, Athena, nati dal secondo matrimonio del padre con la francese Marie Cavallier.

Cresciuti tra il castello di Schackenborg e la capitale Copenaghen, i due fratelli hanno intrapreso percorsi di vita simili e appena raggiunta la maggiore età, si sono rivelati due spiriti un po’ ribelli, poco compatibili con i paletti della corte.

Il Conte Nikolai

Dopo aver concluso gli studi superiori, Nikolai, nell’agosto 2018, ha iniziato un programma militare di due anni presso la Sergeant School dell’esercito reale danese, che ha abbandonato dopo appena due mesi, rendendosi conto che non era il percorso adatto a lui.

Così, la sua strada è cambiata totalmente e, a soli 19 anni, Nikolai è diventato un modello molto richiesto dopo aver firmato con l’agenzia danese Scoop Models. Ha iniziato la sua carriera di modello nel 2018, sfilando per Burberry durante la London Fashion Week. Da allora, le richieste per averlo in passerella sono aumentate e di recente è apparso in campagne pubblicitarie anche per Cartier e Dior.

Parallelamente alla carriera nella moda, Nikolai ha proseguito gli studi universitari e si è laureato nel giugno 2024, alla Copenhagen Business School. Durante il periodo universitario, nel 2023, insieme alla fidanzata Benedikte Thoustrup, ha trascorso un semestre all’Università di Tecnologia a Sydney.

Nikolai spera di unire la sua carriera di modello al lato commerciale dell’industria della moda. “Finora ho svolto vari lavori da studente in diversi settori aziendali, ma ora non vedo l’ora di utilizzarli in modo più professionale”, ha detto ai microfoni di DR.

Il Conte Felix

Molte tappe simili per il fratello minore Felix. Nel 2021, si è diplomato al liceo pubblico Old Hellerup di Copenaghen, diventando così il primo membro della famiglia reale danese a frequentare una scuola superiore non privata. Nell’agosto dello stesso anno, come da tradizione di famiglia, è entrato nella Scuola Ufficiali di Slagelse, ma ha abbandonato poco dopo, iniziando a seguire le orme del fratello nella moda.

Felix, dopo aver firmato un contratto con la stessa agenzia di moda con la quale ha iniziato il fratello, è diventato il testimonial di una campagna pubblicitaria del brand danese di gioielli Georg Jensen, disegnata da Jacqueline Rabun.

Nell’agosto 2022, Felix ha iniziato il corso universitario in spedizioni e commercio internazionali alla Copenhagen Business School, che ha poi cambiato l’anno successivo in amministrazione aziendale e gestione dei servizi.

Joachim di Danimarca: il Principe “spare”

Per comprendere davvero la strada che stanno percorrendo Nikolai e Felix, bisogna guardare al padre. Joachim di Danimarca è il secondogenito della Regina Margherita II e ha vissuto tutta la vita all’ombra del fratello maggiore Frederik, destinato al trono.

IPA

Fin da giovane ha cercato una sua via: ha lavorato in una fattoria in Australia, ha studiato economia agraria, ha prestato servizio nell’esercito e ha ricoperto incarichi diplomatici. Nonostante il curriculum molto principesco, è spesso rimasto ai margini della scena pubblica.

La sua condizione di “spare” – come l’avrebbe definita il Principe Harry – ha, probabilmente, avuto effetti diretti anche sui figli. Quando la madre, la Regina Margherita, ha deciso di revocare i titoli ai suoi figli, la ferita è stata profonda. “Posso dire che i miei figli sono tristi. I miei figli non capiscono”, ha detto pubblicamente in un’intervista a BT nel 2022. Aggiungendo: “Mi hanno dato cinque giorni di preavviso. Per dire ai miei figli che a Capodanno verrà loro revocata l’identità”.

La scelta della nonna: da principi a conti

Il 28 settembre 2022, un comunicato ufficiale, firmato dalla Regina Margherita, è arrivato come un fulmine a ciel sereno nella vita dei due fratelli: dal primo gennaio 2023, i quattro figli di Joachim non sarebbero più stati “Altezze Reali” né “Principi di Danimarca”, ma Loro Eccellenze Conti e Contessa di Monpezat, titolo e cognome del defunto marito della sovrana. Una scelta motivata con il desiderio di “snellire” la monarchia, rendendola più moderna e vicina ai tempi.

Ma l’effetto è stato tutt’altro che pacifico. Al Principe Joachim si è aggiunta la reazione della ex moglie Alexandra, madre dei ragazzi, dicendosi “sotto shock” per la decisione.

IPA

Nel giro di poche settimane, la Danimarca si era divisa. C’era chi sosteneva la Regina e la sua visione pragmatica e altri che erano rimasti colpiti da una decisione che sembrava più politica che personale. In questa occasione si è parlato, per la prima volta pubblicamente, delle tensioni tra Frederik e Joachim, due fratelli separati da un destino molto diverso.

Frederik X: la riconciliazione e il gesto di pace

Il 14 gennaio 2024, Margherita II ha abdicato e Frederik è salito al trono come Re Frederik X. Il passaggio è stato sobrio e inaspettato, e ha segnato l’inizio di una nuova fase per la monarchia danese. Per la prima volta dopo un po’ di tempo, Joachim e Frederik sono apparsi insieme in un contesto ufficiale.

Ma è in occasione del suo 57° compleanno, il 26 maggio 2025, che Re Frederik X di Danimarca ha compiuto un grande gesto di pace, un atto di riconciliazione familiare. Il Re ha conferito la Gran Croce dell’Ordine di Dannebrog ai suoi nipoti, i conti Nikolai e Felix di Monpezat.

IPA

L’onorificenza onoraria, la seconda più importante del regno dopo l’Ordine dell’Elefante, prende il nome dalla bandiera danese e fu creata nel 1671 da Cristiano V. È un riconoscimento alle persone che hanno dato un contributo speciale nelle arti, nelle scienze o negli affari, sempre nell’interesse della Danimarca.

Un nuovo modello di monarchia

Nikolai e Felix non sono più principi, ma sono ancora parte della storia del Paese e della famiglia. La scelta della nonna, la Regina Margherita, sembra essere stata lungimirante, infatti, i due ragazzi possono costruire una carriera, una famiglia, un futuro, in grande libertà senza dover rinunciare alla propria identità.

Nel frattempo, i Conti di Monpezat continuano a partecipare a eventi pubblici, a sostenere iniziative culturali, anche attraverso la loro fondazione, a incarnare con grazia e molto stile una nuova forma di nobiltà: più libera e vicina alla loro generazione.

IPA

La vicenda del titolo di Felix e Nikolai è anche la storia di come una monarchia possa rinnovarsi per rispondere alle esigenze della contemporaneità senza snaturarsi o spezzarsi.

E se il padre Joachim ha dovuto sopportare per decenni il ruolo scomodo del “secondo”, i suoi figli stanno trasformando quella condizione in una risorsa. Non più “spare”, ma alternative.