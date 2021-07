Nikolai, il Principe modello che piace più di Harry

editato in: da

Chi è Nikolai, il principe modello che fa concorrenza ad Harry

Bello, nobile e con un grande futuro da manager tutto da costruire. Nikolai di Danimarca è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua esistenza attraverso un importante trasferimento a Parigi che lo porterà lontano da casa e dalla famiglia, ma per una giusta causa.

Giovanissimo e già amato dalle più prestigiose case di moda, come Dior, Nikolai ha deciso di spostarsi in Francia per perfezionare la sua formazione accademica, che che ha già iniziato a Copenaghen presso la Copenaghen Business School. Il rampollo danese compirà quindi un’esperienza parallela a quella in patria in Business administration e Service management.

La trasferta parigina avverrà in dolce compagnia. Sarà infatti la sua fidanzata Benedikte Thoustrup, la figlia del presidente di Sydbank, il più importante istituto di credito della Danimarca. I due stanno già convivendo dall’estate del 2020 e hanno da poco cambiato casa a seguito dell’acquisto di un appartamento di lusso da 600000 euro proprio al centro della capitale danese, presso il quartiere bohémien di Nørreport, sede della vita notturna e dei più affascinanti negozi di design.

Con l’arrivo della nuova casa, Nikolai e la sua fidanzata hanno lasciato l’appartamento accanto al castello di Amalienborg, per cercare di avere maggiore indipendenza e vivere una vita quanto più normale possibile.

La decisione di trasferirsi a Parigi è arrivata in maniera inaspettata, poiché il Principe aveva scelto Hong Kong, terra di origine di sua madre Alessandra. Il perdurare della pandemia gli ha però fatto cambiare rotta, scegliendo una meta più vicina.

Il trasferimento nella capitale francese rappresenta un nuovo passo verso l’emancipazione, quasi sulla falsariga della decisione di Harry di rompere definitivamente con la famiglia reale per costruirsi una nuova vita negli Stati Uniti con la moglie Meghan e i due bambini, Archie e Lilibeth Diana.

Intanto, prosegue a gonfie vele anche la sua carriera nel modo della moda. Il principe è infatti amato e ricercatissimo dalle più grandi maison, prima fra tutte Dior. All’inizio del 2018 ha firmato un contratto con l’agenzia Scoop Models per poi debuttare alla London Fashion Week in Burberry. Il suo percorso da modello continua, nonostante gli studi in economia che sta portando avanti con grande serietà.