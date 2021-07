Harry diventa scrittore come Meghan, il libro di memorie atteso per il 2022

editato in: da

Potrebbe essere il libro più atteso del decennio. Harry segue le orme di sua moglie Meghan e si prepara al rilascio di un volume che conterrà le sue memorie, stese in quasi un anno di lavoro. L’opera farà certamente discutere e potrebbe accogliere l’ennesima testimonianza-scandalo che riguarda la Famiglia Reale.

Gli addetti ai lavori stanno già parlando delle varie collaborazioni che hanno permesso la stesura del libro, che uscirà nel 2022. Sembrerebbe che Harry abbia lavorato con il noto ghostwriter J.R. Moehringer, vincitore del Premio Pulitzer e autore delle memorie di Andre Agassi e Phil Knight, fondatore della Nike, poi trasformate in The Tender Bar, il film con George Clooney.

Il manoscritto avrebbe dovuto essere consegnato già in agosto, ma le vite tormentate di Harry e Meghan (che stanno però anche vivendo la gioia per la nascita della secondogenita Lilibeth Diana) hanno comportato un netto slittamento dei tempi e, così, il tutto è stato rinviato a ottobre.

Page Six è stata in grado di ottenere una nota dell’editore, nella quale si legge: “In un racconto intimo e sentito di una delle figure globali più affascinanti e influenti del nostro tempo, il principe Harry condividerà, per la prima volta, il resoconto definitivo della esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a plasmarlo”.

Nel volume, ci sarà spazio anche per alcuni particolari che hanno riguardo l’addio di Harry e Meghan alla Famiglia Reale, dopo lo strappo avvenuto a gennaio 2020: “La sua infanzia sotto gli occhi del pubblico fino ai giorni nostri, compresa la sua dedizione al servizio, il dovere militare che lo ha portato due volte in prima linea in Afghanistan e la gioia che ha trovato nell’essere un marito e un padre. Un ritratto personale onesto e accattivante”.

Transworld pubblicherà il libro nel Regno Unito, sia in formato tradizionale che nel supporto audiolibro. La data d’uscita è ancora provvisoria ma si parla della fine del 2022. Secondo quanto rivelato dall’editore, Harry desidererebbe donare i proventi del libro in beneficienza.

Il toto-contenuti sembra essere già partito. Oltre agli accadimenti che sono conseguiti all’allontanamento di Harry da Londra, nel libro di memorie potrebbero essere presenti alcuni particolari della morte tragica di Lady Diana, oltre al difficile rapporto col Principe Carlo. L’opera prima di Harry è già destinata a far discutere.