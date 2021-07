“Harry re al posto di William”: la profezia di Lady Diana sui figli

editato in: da

Harry re al posto di William: è questa la profezia che avrebbe espresso Lady Diana, convinta che il secondogenito fosse più tagliato per il ruolo di re rispetto al fratello maggiore. A svelarlo il biografo Robert Jobson che ha rivelato il soprannome che Diana usava per il figlio: GKH, ossia Good King Harry.

“Usava questo nomignolo perché lo vedeva più adatto di William al ruolo di re – ha confidato l’esperto -. Pensava che Harry riuscisse meglio del fratello a gestire la pressione e farsi amare dal pubblico”. Una tesi condivisa anche da Jeremy Paxman, secondo cui per diverso tempo Harry sarebbe stato convinto di diventare re, anche per via del sostegno di mamma Diana che per William sognava un futuro nello sport.

L’attuale marito di Kate Middleton infatti si sarebbe sfogato più volte con Diana, mostrando tutta la sua insofferenza ai doveri reali. “William si sfogava spesso contro la madre – ha ricordato Paxman -. Un giorno, davanti anche ad altre persone, le urlò che sognava di diventare un campione e non voleva assolutamente fare il re. A quel punto Harry provava a consolare il fratello dicendogli che poteva concentrarsi sullo sport, tanto al trono ci avrebbe pensato lui”.

Le cose, come ben sappiamo, in seguito sono andate diversamente. Mentre William, accanto a Kate Middleton, ha iniziato a prendere sempre più spazio nella Royal Family, preparandosi a rivestire il ruolo di re, Harry si è allontanato dalla Corona con Meghan Markle. Nel corso dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, il secondogenito di Diana ha parlato del fratello, affermando di “provare pena” per lui perché si sentirebbe “in trappola”, schiacciato dai doveri reali.

Dopo mesi di distanza e dichiarazioni pungenti, Harry è tornato a Londra proprio per inaugurare la statua di Diana. Molti sono convinti che dietro le tensioni con William non ci siano solo le liti per il comportamento di Meghan Markle, ma anche un profondo senso di insoddisfazione da parte di Harry per non aver avuto mai il ruolo che desiderava nella Royal Family. “Si è sempre sentito come la ruota di scorta”, ha spiegato una fonte di Palazzo, secondo cui solo l’incontro con l’ex attrice gli avrebbe ridato forza e coraggio.