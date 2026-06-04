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IPA

Esistono momento che vedono sparire del tutto i ruoli istituzionali. Ogni classe sociale si scioglie e ciò resta è pura umanità condivisa tra due persone che hanno attraversato lo stesso tunnel, sperimentando un dolore identico.

È quanto accaduto presso il Christie NHS Foundation Trust di Manchester, quando Kate Middleton ha fatto visita a uno dei principali centri oncologici del Regno Unito. Lì, la Principessa del Galles si è profondamente commossa di fianco a una giovane mamma che festeggiava la fine del suo percorso di cura contro il cancro.

Un faccia a faccia colmo di emozioni, reso tanto intenso dal fatto che Kate sa esattamente cosa significhi fronteggiare questa sfida tra vita e morte. Lei stessa è infatti sopravvissuta fortunatamente e in remissione da inizio 2025.

L’incontro con Claire e il suono della campana

La vera protagonista è stata Claire Lorente, 30 anni, paziente che ha dovuto fronteggiare un tumore al senso. Ultima seduta di terapia festeggiata proprio nel giorno dell’arrivo di Kate Middleton e, secondo una tradizione ormai diffusa in molti centri oncologici, è stata festeggiata con il suono di una campana.

Il tutto a simboleggiare la fine del trattamento e l’inizio di una nuova fase. Al fianco di Claire c’erano il compagno e il loro bambino. In quel momento, come testimoniano le foto, insieme a loro anche Kate, visibilmente commossa. Le parole della Principessa hanno toccato tutti i presenti.

A Claire, con un sorriso colmo di partecipazione emotiva, ha detto: “Brava, ce l’hai fatta!”. Al suo compagno, invece, questo messaggio: “So che è difficile anche per le famiglie e per le persone care”. E poi, infine, un pensiero per il piccolo: “Non è coraggiosa la mamma?”. Un dialogo semplice, diretto e profondamente umano. Le parole di chi non ha alcun interesse a coinvolgere il protocollo in frangenti del genere.

Una missione che continua

l momento più toccante è arrivato quando Kate ha condiviso un pensiero personale e raro, riferendosi alla propria battaglia contro la malattia: “So quanto sia stato difficile per i bambini e per i miei genitori”.

Un momento di apertura emotiva, una confidenza preziosa, perché la Principessa del Galles ha sempre protetto con grande riserbo i dettagli della sua esperienza con il cancro. In queste poche parole, però, c’è tutto il peso di un percorso che non ha coinvolto solo lei, ma tutti i suoi affetti più cari.

La visita al Christie non è stata casuale o isolata, come chi segue Kate sa bene. La Principessa si è recata nel centro di Manchester per conoscere le opzioni di cura olistica offerte ai pazienti. Un approccio che guarda non solo alla malattia in sé, ma al benessere complessivo della persona, dalla dimensione emotiva a quella psicologica.

Il secondo impegno legato al cancro in una settimana, considerando come il 2 giugno abbia partecipato insieme a Re Carlo a un ricevimento di Cancer Research UK. Un segnale chiaro di come la lotta alla malattia (soprattutto attraverso il sostegno alla ricerca) sia divenuta una delle cause più personali e sentite della monarchia britannica.