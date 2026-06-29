Kate Middleton scala le vette più alte della Gran Bretagna: la prova di coraggio per un motivo speciale

Kate Middleton ha compiuto una vera e propria impresa per raccogliere fondi e supportare i malati di cancro.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

Che fosse una donna generosa e coraggiosa lo sapevamo bene, ma Kate Middleton ha voluto dimostrarcelo, ancora una volta, superando una prova tanto difficile quanto impegnativa.

La principessa del Galles infatti ha completato la Three Peaks Challenge, una impegnativa gara di resistenza di 24 ore che ha voluto affrontare per raccogliere fondi a favore dell’ospedale in cui è stata in cura per sconfiggere il cancro.

Kate Middleton, l’impresa in 24 ore e il coraggio

Un’avventura raccontata anche su Instagram, che Kate Middleton ha descritto come “un’opportunità per esplorare la vita oltre la diagnosi e per dare qualcosa in cambio”. Three Peaks Challenge infatti è una vera e propria gara di resistenza che viene effettuata scalando le vette più alte del Galles, della Scozia e dell’Inghilterra in sole 24 ore.

Una prova complicata anche per le persone più allenate, in cui sono necessarie forza di volontà e grinta. Kate Middleton ce l’ha fatta, affrontando tutto con il sorriso e con un solo obiettivo: aiutare il Royal Marsden Cancer Charity.

L’impegno di Kate Middleton per i malati di cancro

A raccontare l’avventura una foto apparsa sui social in cui Kate Middleton, stanca, ma felice, sorride sulla cima del Ben Nevis. “Il cancro non colpisce solo il corpo – ha spiegato la principessa del Galles -. Cambia il modo in cui pensi e senti e influenza profondamente ogni aspetto della vita. Lo so per esperienza personale, e so che il percorso durante e dopo la cura richiede più della sola medicina”.

“Insieme, possiamo stare al fianco di tutte le persone che affrontano la vita con il cancro – ha aggiunto Kate -, assicurandoci che nessuno debba affrontare questa malattia sentendosi ignorato o privo di sostegno. Sappiate che non siete soli”.

Terminata l’avventura sulle vette più alte della Gran Bretagna, Kate Middleton è stata accolta da tutta la sua famiglia, riunita per celebrarla. Ad applaudire l’impresa della principessa del Galles, non solo William con i tre figli – George, Charlotte e Louis -, ma anche il fratello James, e i genitori Carole e Michael Middleton.

“Molte persone mi hanno chiesto perché sto facendo questa sfida, e in parte è una questione personale – ha svelato Kate in un video -. Sono così grata di essere qui, di essere abbastanza forte da poter camminare su queste montagne. Ma, cosa ancora più importante, si tratta di restituire qualcosa e riconoscere, davvero, tutto l’incredibile lavoro che viene svolto in tutto il Paese”.

Nel 2024, Kate Middleton ha iniziato la sua battaglia contro il cancro che si è conclusa nel 2025, dopo una serie di cure, quando la principessa del Galles ha annunciato che il tumore era in remissione. Da allora Kate ha raccontato spesso la sua battaglia, ma soprattutto ha cercato di fare concretamente qualcosa per aiutare gli altri malati.

“Ho incontrato persone incredibili, persone che convivono con il cancro e che lo hanno superato – ha aggiunto nel video -, e so per esperienza personale quanto sia difficile questo percorso. Volevo davvero sfruttare questa opportunità per dare il mio contributo al meraviglioso lavoro che si sta svolgendo, e in particolare per sostenere la Royal Marsden Cancer Charity, un’organizzazione a cui tengo molto e che svolge un lavoro straordinario a supporto di chi convive con la malattia e di chi l’ha superata”.