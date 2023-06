Carole Middleton: patrimonio, debiti e vita privata della madre di Kate

Carole Middleton non è solo la madre di Kate, Principessa del Galles e futura Regina d’Inghilterra. È stata un’imprenditrice dalla grande lungimiranza, la prima ad avere un e-commerce di enorme successo tutto dedicato ai gadget per party e feste di ogni genere. Party Pieces ha gettato le basi per il futuro solidissimo dei suoi figli, che ha permesso loro di frequentare le migliori scuole e, oggi che la famiglia ha ceduto l’attività per dedicarsi ai nipoti, si può tracciare un bilancio del progetto che, col marito Michael, ha trasformato in un vero e proprio impero.

Il patrimonio di Carole Middleton

Anno 1987. La famiglia Middleton, guidata da Carole e Michael, decide di guardare al futuro attraverso un’azienda pensata per i party e le feste di ogni genere. Da quel momento, l’ascesa di Party Pieces è stata vertiginosa, fino a diventare un e-commerce di grande successo che vale milioni. Da sola, varrebbe circa 50 milioni di dollari. Frutto dell’abilità di entrambi, certo, ma anche di una serie di saggi investimenti che, col tempo, ha permesso loro di avere un patrimonio netto così ingente.

La famiglia Middleton è inoltre proprietaria di alcuni immobili tra cui un appartamento a Chelsea del valore di circa 1,6 milioni di dollari. Sono inoltre proprietari di diverse unità commerciali e residenziali, di cui una da 1,3 milioni di dollari pagata in contanti, mentre la loro abitazione – da sola – varrebbe circa 8 milioni.

Che fossero piuttosto ricchi era cosa nota, soprattutto dopo che Kate Middleton ha frequentato la prestigiosa università di St Andrews in Scozia (dove ha conosciuto William), ma il valore del loro patrimonio è apparso chiaro solo al momento del matrimonio, dato il costo dell’abito di sposa della Principessa del Galles – stimato in circa 400000 dollari e pagato proprio dai Middleton.

I debiti

Nessuna azienda però è esente da crisi e i colpi di scure dell’emergenza Covid si sono imbattuti anche sulla Party Pieces, ceduta – sembra – per permettere a Carole e Michael di dedicarsi ai 6 nipotini. Pare che però, per colpa di alcuni analisti eccessivamente zelanti, l’azienda sia finita sotto la lente d’ingrandimento di certi esperti insolvenza che hanno esaminato la procedura di fallimento. Dal picco di valore di circa 44 milioni, registrato nella fase più profittevole degli affari, si è passati ad almeno circa 2,6 milioni di sterline di debiti mai rimborsati ai creditori.

A questi si aggiungono le insolvenze per le tasse arretrate, per l’ammontare di circa 600000 sterline e mai versati al fisco. Finisce nel mirino anche la loro dimora familiare, acquistata nel 2012 per 4,7 milioni di sterline e non lontana dal Castello di Windsor. Informazioni passate in secondo piano se consideriamo l’attenzione morbosa che viene rivolta a Harry e all’ormai moglie fantasma Meghan Markle, proprio per salvaguardare l’immagine pubblica della Monarchia, oltre a quella – chiaramente – della Principessa del Galles.

La vita privata

Carole Elizabeth Goldsmith nasce il 31 gennaio 1955 a Perivale. Trascorre l’infanzia a Southall, dove frequenta la scuola statale con il sogno di diventare insegnante. Desiderio che sfuma per le esigue possibilità economiche della sua famiglia d’origine, che non si può permettere di farle frequentare il college. Diventa così segretaria e studia da autodidatta, soprattutto il francese. Per questa sua grande abilità con le lingue straniere viene assunta come hostess dalla compagnia aerea British Airways.

Ed è qui che conosce Michael Middleton, assistente di volo, sposato il 21 giugno 1980 presso la chiesa di St. James a Dorney, nel Buckinghamshire. Trascorrono due anni e mezzo in Giordania e, nel 1986, tornano in Inghilterra. Nel 1987 fondano la Party Pieces, di cui rimangono proprietari fino a maggio 2023.

È mamma di tre figli: Kate, Principessa del Galles e futura Regina d’Inghilterra, Pippa – sposata con il pilota e imprenditore James Matthews – e James, il meno in vista dei tre e quello che più di tutti ha faticato a trovare un suo spazio all’interno della famiglia.