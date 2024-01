Kate Middleton dimessa, le condizioni della Principessa del Galles

Kate Middleton è tornata a casa dopo 14 giorni in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento all’addome. Della Principessa del Galles di fatto non si sa più nulla, si hanno solo generiche informazioni sulle sue condizioni di salute che tendono ad essere rassicuranti, ossia che si sta riprendendo bene dall’operazione. Ma non c’è nulla di preciso e di concreto in queste notizie.

Kate Middleton riabbraccia i figli dopo due settimane

Kate Middleton è dunque tornata all’Adelaide Cottage, la casa i cui si è trasferita con William e i figli nei pressi del Castello di Windsor nell’estate 2022. Il trasloco si rese necessario allora, per poter stare più vicini alla Regina Elisabetta che aveva lasciato definitivamente Buckingham Palace per ragioni di salute. Anche se poco dopo, l’8 settembre 2022, la Sovrana è morta.

In ogni caso, Kate e William decisero di rimanere nell’Adelaide Cottage, avendo appena cambiato scuola ai figli, George, Charlotte e Louis, che finalmente hanno potuto riabbracciare la mamma dopo due settimane. Infatti, i piccoli non sono andati a trovarla in clinica, probabilmente per evitare l’esposizione mediatica, oltre al trauma di vedere la mamma in un letto d’ospedale.

Kate Middleton, il mistero delle dimissioni segrete

Resta comunque il mistero sul motivo delle dimissioni segrete di Kate. Le uniche foto che sono disponibili ritraggono la sua segretaria personale, Natasha Archer, in auto mentre lascia la London Clinic. Subito dopo Kensington Palace ha annunciato che la Principessa del Galles era uscita dall’ospedale.

Il Palazzo aveva già avvisato che Kate sarebbe rimasta a riposo fino a dopo Pasqua, ma la mancanza di foto della moglie di William e la segretezza con cui è entrata e uscita dalla London Clinic appare sospetta, soprattutto non giustificabile dalla semplice volontà di difendere la privacy. Infatti, Lady Middleton non si è mai fatta problemi a mostrarsi in pubblico a poche ore dal parte, malgrado tutte e tre le gravidanze siano state difficili. Anche quando fu ricoverata per le violenti nausee mattutine durante la dolce attesa di George, appena dimessa si fece fotografare insieme a William.

Dunque, qual è il motivo di questa assenza? Si pensa che Kate abbia subito un intervento così impegnativo da aver lasciato dei segni che necessitano di parecchio tempo per essere superati e questo alimenta sospetti e dubbi sul reale stato di salute della moglie di William. E molte ipotesi vengono formulate, tra cui quella di un problema ginecologico.

