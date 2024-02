Kate Middleton dimessa, le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è stata dimessa e sia ta riprendendo dall’operazione addominale subita. Dopo giorni senza novità che facessero presagire un ottimo miglioramenti (o peggioramento), ecco arrivare la notizia a lungo attesa. La sua convalescenza infatti continuerà all?Adelaide Cottage, dove si trova con la famiglia, che non l’abbandona un secondo, ma, “sta meglio”, poiché andrà presto a trovare Re Carlo.

Kate, come sta? Le condizioni

Sono giorni difficili per la famiglia reale, costretta ad affrontare una gravosa operazione de La Principessa del Galles, che la terrà lontano dagli impegni pubblici almeno fino a Pasqua (così è stato annunciato) e la diagnosi di cancro di Re Carlo. Ma come sta Kate Middleton? “Meglio”, secondo il Daily Mail. Il tabloid rivela: “La principessa del Galles ha lasciato per la prima volta la tenuta di Windsor”, dove ha soggiornato sinora dopo esser stata dimessa dall’ospedale privato London Clinic dodici giorni fa. “Ora è pronta ad andare a trovare re Carlo”. Insomma, buone notizie per quello che è “un evidente miglioramento delle sue condizioni”.

“La principessa sta guarendo”, scrive il tabloid in esclusiva, dopo il misterioso ma “serio” intervento all’addome di cui non si sa tuttora nulla, se non che non si tratta di tumore. E così, ieri, la moglie dell’erede al trono “per la prima volta si è spostata da Windsor e, insieme al marito William e ai tre figli George, Charlotte e Louis, si è recata a Sandringham”, l’altra tenuta reale nel Norfolk dove in questo momento si trova anche il 76enne re Carlo dopo la sua prima sessione di terapia anti cancro ricevuta martedì scorso.

