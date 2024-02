Kate Middleton dimessa, le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è stata dimessa dall’ospedale in cui era ricoverata per un’operazione addominale. Il suo ricovero è stato annunciato pubblicamente qualche settimana fa e ha lasciato i sudditi senza parole e a chiedersi cosa sia successo alla Principessa del Galles. Nulla è stato specificato e la scelta del Palazzo Reale di non diffondere i dettagli che hanno costretto Kate in clinica hanno lasciato adito alle ipotesi di giornalisti e esperti royal che si sono lanciati in supposizione su quanto possa esserle accaduto. Ora però la Principessa sembra stare meglio.

Kate Middleton dimessa: lo spostamento a Sandringham

Dopo le dimissioni, Kate Middleton è rimasta chiusa nella quiete calda e famigliare dell’Adelaide Cottage, circondata dagli affetti. William ha passato la prima settimana dal ritorno della moglie lontano dagli impegni pubblici, lasciando alla Regina consorte Camilla l’agenda lavorativa reale (questo perché anche Re Carlo è alle prese con i problemi di salute: esattamente una settimana fa ha pubblicamente dichiarato di avere un cancro). Lo stanziamento di Kate sembra essere finito. Secondo il Daily Mail la Principessa sta meglio, tanto da aver deciso di spostarsi a Anmer Hall, nella tenuta di Sandringham.

Si tratta dello stesso luogo nel quale anche Re Carlo si sta concedendo del necessario riposo mentre procede con le cure. Tra i vantaggi della scelta, dunque, ci sarebbe quello di poter stare vicino al marito e ai figli, George, Charlotte e Louis (10, 8 e 5 anni). I piccoli sono infatti in pausa dalla scuola.

In aggiornamento