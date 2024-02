Fonte: Getty Images Meghan Markle e Harry

Harry e Meghan Markle non si sono visti al Super Bowl, deludendo molte persone e facendo una pessima figura con gli organizzatori. Tutti si aspettavano di vedere la coppia a uno degli eventi sportivi più importanti degli USA. Ma per una motivazione molto banale non ci sono andati, attirandosi ulteriori critiche.

Harry e Meghan Markle non si presentano al Super Bowl

L’assenza di Harry e Meghan Markle al Super Bowl è stata considerata da molti ingiustificabile. Il Duca del Sussex era atteso a questo evento, anzi era quasi scontata la sua presenza, dato che era andato a Las Vegas qualche giorno fa agli NFL Honors per premiare Walter Payton come “uomo dell’anno”.

Tra l’altro era appena tornato da Londra dove si era incontrato brevemente con Re Carlo dopo la notizia del cancro e aveva suscitato il disappunto di molti perché durante la premiazione non aveva fatto cenno alla malattia del padre, contrariamente a suo fratello William che quasi in contemporanea ha partecipato a un evento benefico dove ha ringraziato per il supporto che il Re e la sua famiglia hanno ricevuto dalla gente.

Proprio, la partecipazione di Harry agli NFL Honors ha creato grande aspettativa nel pubblico statunitense sulla presenza del Principe e di sua moglie Meghan ai Super Bowl. La coppia infatti era stata invitata dall’organizzazione ad assistere al big match tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Ma alla fine non si è presentata a Las Vegas, lasciando campo libero a Taylor Swift, ma creando grande delusione tra i loro sostenitori e anche all’interno dell’organizzazione dei Super Bowl.

Harry e Meghan Markle, figuraccia: la motivazione non regge

Soprattutto in considerazione della motivazione che avrebbe impedito a Harry e Meghan di partecipare a un evento così importante negli USA. Stando infatti a un insider della coppia, i Sussex non sono andati a Las Vegas, perché si devono preparare per il viaggio in Canada di questa settimana, dove parteciperanno all’evento di apertura degli Invictus Games.

Ma la giustificazione non regge. Infatti, Harry non ha avuto alcun problema ad andare a Londra, rimanere 24 ore, riprendere un aereo per Los Angeles e l’indomani volare a Las Vegas. Allora perché non partecipare ai Super Bowl? In fondo, non dovevano preparare nulla, semplicemente presenziare, farsi vedere sugli spalti. L’unico sforzo decisionale avrebbe riguardato i look.

La loro assenza dunque va ad aggiungere alla lista di pessime figure che i Sussex stanno collezionando negli ultimi anni. Il loro forfait è stato interpretato come un atto di snobismo che però non possono certo permettersi.

Ma Harry e Meghan non si fanno problemi con nessuno o forse pensano poco alle conseguenze delle loro azioni ritenendosi superiori a tutti. D’altro canto, se si sono permessi di lasciare la Monarchia britannica, rifiutare un invito al Super Bowl a confronto è nulla.

Harry e Meghan, viaggio in Canada nel resort di lusso

Può essere che il soggiorno o i benefit a loro offerti non erano all’altezza delle loro aspettative. In fondo, quando andranno in Canada, li attende un resort extra lusso dove approfitteranno per festeggiare San Valentino. Si tratta del resort Whistler Blackcomb, a due ore da Vancouver, dotato di ogni lusso tra le piste da sci e frequentato dal jet set americano.