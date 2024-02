Harry è a Londra, le foto del suo arrivo senza Meghan Markle

Fonte: Getty Images Harry

Harry è arrivato a Londra senza Meghan Markle. Il Principe è partito immediatamente dopo la telefonata con Carlo durante la quale suo padre gli ha comunicato di avere un cancro.

Appena atterrato Harry si è recato a Clarence House per vedere Re Carlo che subito dopo è uscito sorridente dalla sua residenza insieme a Camilla. Sono state scattate alcune immagini del Principe seduto sui sedili posteriori di una Land Rover che faceva parte di un convoglio di auto che procedevano in direzione della residenza del Sovrano, poco distante da Buckingham Palace.

Harry ha viaggiato da solo, Meghan Markle non lo ha accompagnato. Era prevedibile che la Duchessa del Sussex non sarebbe venuta a Londra, malgrado la gravità del momento. Infatti, con il suocero non corre buon sangue. Spesso, nelle occasioni più solenni della Famiglia Reale, Carlo l’ha definita persona non gradita. Non l’ha voluta nemmeno a Balmoral quando è morta la Regina Elisabetta.

Meghan Markle resta a Los Angeles

Dunque, Meghan è rimasta a Los Angeles coi figli. Una scelta più pratica che ha permesso a Harry di partire subito senza preoccuparsi della gestione dei piccoli Archie e Lilibet. E poi la sua assenza probabilmente faciliterà la riconciliazione di Carlo col secondogenito. Già dallo scorso novembre si è assistito a momenti di disgelo tra padre e figlio, quando Harry lo aveva chiamato in occasione del suo compleanno. Poi il libro di Omid Scobie aveva creato nuove tensioni. Ma adesso, di fronte al cancro ogni dissapore è stato messo da parte e Harry si è letteralmente precipitato al capezzale di Carlo.

Attorno al Re si è stretta tutta la Famiglia Reale, anche Beatrice di York e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi sono andati a Clarence House per trovare Carlo. William si sta organizzando per svolgere alcuni compiti del padre, oltre al fatto che deve curare sua moglie Kate Middleton che ha subito lo scorso 16 gennaio una difficile operazione all’addome che la terrà lontana dagli affari della Corona fino a dopo Pasqua.

Carlo e Harry sulla via della riconciliazione

La presenza di Harry a Londra è nel contempo rassicurante e preoccupante. Rassicurante, perché la Famiglia Reale viene supportata da un membro molto importante in un momento così delicato, preoccupante perché il viaggio precipitoso del Principe sembra un segnale della gravità della malattia di Carlo, come se il tempo a disposizione fosse molto poco.

Dal canto suo, il Re è sereno e fiducioso nella terapia. La diagnosi di cancro pare sia arrivata in tempo e questo ha reso il tumore trattabile. Carlo ha già iniziato la terapia e per questo motivo non potrà affrontare impegni pubblici per i prossimi mesi.

In questa situazione difficili gli esperti in questioni reali sperano però in un evento positivo, ossia che Carlo e Harry possano riconciliarsi in via definitiva. Intanto, non è ancora chiaro dove il Duca del Sussex soggiornerà a Londra. Di certo non potrà essere ospite di William e Kate, può essere che, se Camilla glielo permette, si fermi a Clarence House. Oppure potrebbe tornare a Frogmore Cottage, la sua ex casa da dove è stato sfrattato.