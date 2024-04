Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle potrebbe non rimettere mai più piede nel Regno Unito. È questo quanto si apprende da un esperto Royal vicino alla Famiglia Reale. In questo modo la Duchessa di Sussex starebbe infrangendo il sogno del Principe Harry, che mai come negli ultimi mesi sta avvertendo tutto il peso di aver lasciato i doveri Reali, date le condizioni di salute di suo padre, Re Carlo, e la diagnosi di cancro di Kate Middleton, la Principessa del Galles.

Meghan Markle non torna a Londra: infrante le speranze di Harry

Il Principe Harry ha in programma di tornare nel Regno Unito a maggio. Ma Meghan Markle non ha la minima intenzione di tornare a Londra con lui. Il Duca di Sussex torna a casa per partecipare alla celebrazione dei dieci anni degli Invictus Games: il servizio speciale si tiene nella Cattedrale di St. Paul l’8 maggio. La presenza del Principe è praticamente certa, mentre quella della Markle risulta ancora da “confermare”.

Ma, in realtà, potrebbe già aver espresso il suo verdetto (negativo). Perché Meghan Markle non ha alcuna intenzione di tornare nel Regno Unito? A parlare è Charles Rae, ex corrispondente Reale del Sun. “Sono dell’opinione che Meghan non metterà mai più piede nel Regno Unito. Non penso proprio che voglia che lei abbia qualcosa a che fare con questo paese. Non ha mai compreso l’ordine gerarchico della Famiglia Reale. C’è il Sovrano, c’è il Principe del Galles e poi ci sono tutti gli altri. Lei voleva essere la Star”.

Notti insonni per il Principe Harry: la scelta difficile

In realtà, Kate Middleton e il Principe William avrebbero invitato Harry e Meghan a portare i figli, Archie e Lilibet, in visita nel Regno Unito. Risposta? Ancora una volta no, ma non per volere di Harry, a cui invece la sua famiglia manca ogni giorno di più. Per il Principe Harry, queste sono notti insonni e agitate, ma lo sono di riflesso anche per la Markle. Anche perché il Principe dovrà fare qualcosa per riconoscere le difficoltà che la sua famiglia sta attraversando. Non può rimanere indifferente di fronte a una situazione tanto disperata, con Re Carlo e la Principessa del Galles che stanno combattendo contro il cancro. Kate lo ha persino dovuto rivelare in un video-messaggio, perché c’è stata una fuga di notizie.

Il Principe si trova di fronte a una scelta difficile: parlare della sua famiglia, o tacere? Andare a trovare i suoi cari, o tornare in fretta in California dalla moglie e dai figli? E soprattutto… ci sarà mai spazio per lui di nuovo nella Famiglia Reale, considerando che al momento la situazione è a dir poco complessa, con pochi Reali lavoratori? Le agende della Regina Camilla, della Principessa Anna e del Principe Edoardo sono fittissime. Con Kate che si sta sottoponendo alla chemioterapia preventiva e Re Carlo in cura per il cancro, Harry potrebbe essere la chiave di volta per mantenere coesa la Monarchia. Ma i rischi ci sono, e William non sarebbe d’accordo sul ritorno del fratello agli impegni pubblici.